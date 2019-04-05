警界雙胞胎「年齡差360秒」聯手抓壞人！又差360天考上警佐班

▲永康分局偵查隊員警翁紹殷（左二）考上中央警察大學2019年警佐班39期。（圖／記者林悅翻攝）

社會中心／綜合報導

台南警界有一對知名的「雙胞胎員警」翁紹軒和翁紹殷，兩人出生時間僅相差360秒，之後一起到同分局服務，連同事都會認錯，現在兩人也先後差了「360天」靠上中央警察大學警佐班，除了兄弟之外，還多了學長學弟的關係，讓同事們都感到驚奇。

哥哥翁紹軒2007年警專畢業後曾在台北服務，而小一屆的弟弟翁紹殷則是在2008年畢業，之後分發到台南永康分局。之後哥哥在2014年請調回台南，與弟弟在同分局服務，在此期間，兄弟兩人聯手辦案，破獲不少販賣毒品與改造槍枝的案件。

之後兩人雖然在不同分局服務，仍於休假的時候聯合緝捕1名通緝犯，英勇抓犯人的畫面被PO在「永康分局」的臉書粉專，引起許多網友討論。

除了執行勤務之外，兩人也在忙碌中求上進，哥哥翁紹軒去年早一步考上中央警察大學警佐班38期，結訓後仍分發在台南市服務，昨日放榜後，弟弟翁紹殷也考上警佐班39期，兩人相差360天。翁紹殷也提到，未來如果有機會，希望和哥哥在同一分局辦案。

永康分局長戴崇贒得知此喜事後開心表示，有感同仁於繁重勤務之餘，仍不忘自我要求及進修，實屬難得，並稱讚考取同仁年輕有為，進修精神值得為同仁榜樣，將於公開場合提出表揚，希望錄取同仁於警大結業後，能將所學貢獻於工作崗位上，持續為社會治安貢獻心力。