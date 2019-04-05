大陸老婆超冷淡...撈百萬元後落跑搞失蹤！他苦等3年心寒離婚

▲台男娶了大陸女子之後，被當陌生人，最後人財兩失。（圖／示意圖／Pixabay）

社會中心／綜合報導



一名張姓男子和中國籍的妻子李女結婚之後，妻子一直要他匯錢給娘家換新房子，且堅持要出門工作，所得都進了妻子的口袋。張男更指控，在家中兩人像是陌生人，自己完全被無視，沒想到他匯了超過百萬元之後，對方就跑回大陸，再也沒回來，新竹地院判決李女惡遺棄丈夫，判准離婚。

張男和李女2012年7月在大陸結婚，同年11月在台灣登記。張男指控，李女來台不久就表示要出去工作，他勸說無效，妻子便到清潔公司上班，但是收入全部都自行存下來，沒有幫忙分擔家用，夫妻之間的生活開銷全都要張男來支付，他每個月要給妻子1萬元當零用錢。

而李女更常常要求老公匯錢給娘家買房子，兩人共同生活了2年9個月，這段期間下來，張男前後大約匯了100萬元。

除了錢的問題之外，張男提到，老婆一下班回家後就躲回房間，不停跟在大陸的家人朋友講電話，幾乎也不踏出房門，雖然他嘗試要談話，但都被妻子無視冷處理，夫妻倆一個月之內可能說不到10句話，互動非常少，就像陌生人一樣。



最後，李女在2015年9月表示要返鄉探親而離開台灣，結果一走就是3年多，至今都沒有再回來過，電話號碼也換了，張男完全不知道妻子身在何處，因此向新竹地院訴請離婚。法官審酌後認為，李女離開台灣已經3年多，一去不回，顯然已無意再共同經營家庭生活，為惡意遺棄，最後判准離婚。