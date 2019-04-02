美國正在做最糟打算！　王臻明：發生衝突美軍會「以武力奪台」

▲軍事專家表示，美軍很有可能會在衝突發生後，以武力占領台灣。圖為台灣陸軍。（示意圖／記者呂佳賢攝）

國際中心／綜合報導

時常對軍武議題發表看法的王臻明1日在臉書PO文，他發現上周美日在沖繩進行奪島戰術演習，且美軍還舉行從美國移防到太平洋地區的軍事演練，從這2項舉動可看出，美軍可能已經在準備「最糟情況的解決方案」。

他表示，這2件事看似都與台灣無關，但是「如果西太平洋的情勢緊張，美國將會在沖繩部署一個實編的海軍陸戰隊師，在菲律賓或泰國有一個陸軍重裝師。那在這茫茫大海上，這麼龐大的地面部隊是要開往哪裡去？哪裡有這麼大的陸地，可以展開兩個師級部隊投入作戰？」因此，台灣這時就成了美軍的最佳選擇。

▲美軍若以武力奪台，屆時死傷會相當慘重。（圖／CFP）

王臻明認為，台灣雖然四面環海，但提供兩棲登陸的地方並不多，最適合的2個海灘正好位在台灣一北一南，分別是宜蘭的利澤海灘和屏東的加祿堂海灘，「這也是為什麼前幾次的漢光演習時，要演練封鎖雪山隧道的原因，這是要避免敵軍從宜蘭登陸後，直撲台北而去。」

美軍上周這2項演練等於是在台灣一北一南各別部署軍隊，王臻明指出美方可能有3種目的，一是藉由地面部隊對中國起到警告作用；二是如果危機發生，至少在台的美軍還能立即軍事介入；三是若台灣最後真的淪陷，「那美國可能就會準備處理最糟糕的情況，就是以武力奪回台灣。」

「如果最後真的出現第三種情況，那恐怕會很慘烈。」王臻明強調，和中國簽署「和平協議」不代表台灣人就能永保太平，即使台灣未來真的被中國併吞，「那馬上要面對的就是全球武力最強的美國」，而且「台灣在面對中國的威脅時，其實不一定沒有勝算，但如果換成美軍，台灣是一點機會也沒有。」