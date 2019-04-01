vivo V15/V15 Pro登台　輕旗艦單機售價不到1.1萬

▲vivo V15/V15 Pro登台。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

手機品牌vivo今（1）日發表了兩款全新輕旗艦手機V15與V15 Pro，此二款手機導入了過去只有在NEX旗艦機的升降式前鏡頭，不過畫素卻由NEX的800萬躍升到3,200萬畫素，且開啟速度提升了70%；vivo V15單機售價10,990元、vivo V15 Pro則為14,990元。

升降式前鏡頭打造滿版全螢幕手機

vivo V15搭載了6.53吋LCD零邊界全螢幕，擁有90.95%螢幕占比，而V15 Pro則是配備了6.39吋Spuer AMOLED零邊界全螢幕，螢幕占比更高達91.64%；此一系列手機將感測器、聽筒全部都影藏到螢幕與邊框內，前鏡頭則是不採水滴、珍珠，或者是瀏海的配置模式，直接導入了升降式前鏡頭，使用者開啟自拍功能後，機身上方會伸出一支小小的鏡頭。

V15與V15 Pro除了螢幕材料、尺寸不同之外，最大不同之處在於V15 Pro拔除了背蓋上的實體指紋感測區，而直接採用了隱形指紋解鎖技術，這是vivi的V系列手機第一支搭載隱形指紋解鎖技術的裝置。

vivo V15 Pro配備的第五代隱形指紋功能，其導入了3P鏡頭、DSP優化及光學感測器元件，以提供更精準的感光辨識、更優化的指紋辨識演算，讓手機解鎖速度更加安全迅速。

超廣角AI三攝 拍照功能再升級

V15與V15 Pro皆搭載了AI三攝鏡頭；V15搭載了1,200萬畫素（2,400萬感光元件）主鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及500萬畫素景深鏡頭；而V15 Pro則是採用1,200萬畫素（4,800萬四合一像素感光元件）主鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及500萬畫素景深鏡頭。

特別的是，V15 Pro為了提升感光能力與畫面品質，導入了像素四合一技術，將四個相鄰了0.8 μm像素和成為一個1.6 μm尺寸大像素，可輸出高質感1,200萬有效畫素照片。

▲▼vivo V15與V15 Pro在SIM與記憶卡的配置上也有所不同。（圖／記者邱倢芯攝）

硬體升級 再享三大貼心售後服務

V15手機內建了聯發科P70八核心處理器，並配備了6GB RAM與128GB ROM；V15 Pro則是搭載高通675 AIE八核處理器，配備8GB RAM與128GB ROM。兩款手機皆配備了NFC功能，並採用基於Android 9.0系統開發的Funtouch OS 9操作介面，以提供消費者更暢快便利的使用體驗。

V15提供了水晶藍、魅力紅二色，單機售價10,990元，今日起於台灣大哥大全台門市和PChome 24h購物、momo購物、Yahoo奇摩購物中心、udn購物網、東森購物網、myfone購物、蝦皮vivo授權商店開賣。

選擇V15並搭配台灣大指定專案，月繳1,199元、綁約30個月手機只要0元起，4/30前還送限量vivo吉祥物公仔。

而V15 Pro則是提供了水晶藍、珊瑚紅二色，預計5月上市，單機售價14,990元。vivo表示，即日起購買任意款vivo手機還可享有新品15日內換貨、手機維修免費、到府收送，以及免收維修工資等三大貼心售後服務。