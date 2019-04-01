布局曝光！理科太太要賣飲料、青春痘藥？註冊「12類商標」智慧局回應了

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YouTuber理科太太（陳映彤）因拍影片介紹子宮頸癌自我篩檢套組，違法代言醫材，成為首位遭台北市衛生局裁罰20萬元的網紅，她日前才向經濟部智慧財產局以「理科太太」、「理科先生」申請12筆商標註冊，包括香水、青春痘藥、飲料、影片製作等，官方回應，目前至少要排5個月才可能審查核准。

智慧財產局接受《中央社》時回應，國內目前已經有許多網紅都「滿有Sense的」，已經申請註冊商標，近年申請數量也持續增加，可見國內對商標權的概念逐漸普及。通常審查時，會考量商標是否為「要保護的商品或服務說明」、「同業必須使用的文字」、「先前申請同類別註冊」、「牽涉著名商標」等。

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智財局官員進一步解釋，以理科太太為例，若單純只用「理科」可能和申請人提供商品或服務有直接關聯，不具識別性，就會被駁回，但改成「理科太太」擬人化、識別性高，核准機率也會提高，像是這群人TGOP、阿滴英文、谷阿莫、白癡公主、黃阿瑪等自己取的名字，識別度高、容易核准。而後續在市場上使用已經有一定認知度，也能主張後天識別性。

商標註冊申請平均審結約需6、7個月，智財局指出，理科太太2月時提出了12案，目前要至少排隊5個月，資料齊全，且無須補正、申覆意見，排到審查的那天就能直接核准。

「智財散步」創辦人馬克斯也曾曝光理科太太、理科先生的「商標布局」，其中太太申請了8項，包含香水、青春痘藥、乳酸菌飲料、茶飲料、啤酒、廣告、影片製作、醫藥諮詢等；先生也有4項，青春痘藥、廣告、影片製作及醫藥諮詢。

不少網友好奇詢問理科太太的申請是否會准？馬克斯分析，縱使理科太太被認定不具先天識別性，但以她半年來的網路聲量，要提出證據佐證獲准機率相當高！「仔細想想，這或許也是為什麼理科太太是現在，而不是去年中提出註冊商標申請的緣故吧。」