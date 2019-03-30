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「把人救出來很帥」　消防打火「全身黑」拿鋼絲絨刷三天

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▲▼消防員,火警。（圖／CCTV）

▲消防員執行任務後，被認為靠在牆邊休息。（圖／CCTV）

大陸中心／綜合報導

火警發生後往往造成重大損失，消防員的使命就是在黃金時刻內將災害降到最低，福建消防員顏振回憶，在一次任務結束後，身上附著厚厚的煤灰，洗也洗不掉，「我都是用我們刷碗用的鋼絲球在那邊刷。」

顏振接受《央視》訪問時表示，看到搶救任務結束後的影像，卻沒在第一時間發現自己，原來是因為所有人的裝備都被濃煙燻到全身黑，「後來因為只有我帶了手提防爆燈，才認出來後面最黑的是我。」

他表示，那次的任務現場濃煙密布，讓人以為他在結束後靠在牆邊休息，「好多人看到這張照片，都以為我是在牆邊休息，那後面不是牆，它那個煙氣大得都快成實體了，所以讓人覺得是牆。」

對於沾黏在身上的煤灰，顏振十分懊惱，不僅要使用鋼絲絨洗澡，完全清理乾淨也需要超過三天的時間，「我都是用刷碗的鋼絲球在刷，前三天這樣刷，後面就不刷了。」不曉得是身上的煤灰，還是任務留下的遺憾，顏振嘆道，洗了好久，才洗乾淨。

▲▼消防員,火警。（圖／CCTV）

▲消防員任務完成後，一身煤灰需要用鋼絲絨清洗。（圖／CCTV）

他提到，經驗豐富的老鳥曾傳授，沾黏在身上的煤灰不用特意去洗，時間久了自然會消失，「你等皮膚上面的皮老掉之後，自然而然就脫落了。」消防隊員朝夕相處，不僅讓感情變得深厚，也訓練出從小細節辨人的技能，「可能光看個後腦杓我都能認得他，比如說誰後腦杓有兩個旋、誰後腦勺沒有頭髮。」

對於在火場執行任務是否為英雄，顏振笑稱，自己只是一名普通的消防員，做這些事情是應該的。說到成功搶救受困人員，顏振嘴角上揚，「每次把人救出來之後，我就覺得，自己很帥。」

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關鍵字：消防員,打火英雄,央視

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