「穿內搭褲會誘男人犯罪」媽媽發文批：太赤裸　女大生PO照抗議

a Catholic mom published an opinion in ND’s newspaper that leggings Lead Men Into Sin so we’re protesting our right to not be responsible for men and to not be constantly policed by morals or femininity #LeggingsDayND pic.twitter.com/bN7oTNheIc — anne-marie (@anniejarr) March 26, 2019





▲全球近年來吹起內搭褲穿搭風潮。（圖／示意圖／pixabay）

國際中心／綜合報導

美國一名母親於22日公開題為「內搭褲問題」的長信，請求印第安那州（Indiana）聖母大學（University of Notre Dame）的女學生不要再穿內搭褲，因為實在太赤裸了，這讓一個要養育4名男孩的媽媽感到很困擾。結果該信在網路上迅速發酵，聖母大學女學生紛紛在Twitter貼上穿著內搭褲的照片抗議，強調「我們不應該為了男人以及經常性的道德約束譴責所負責。」

Notre Dame students protested Maryann White's op-ed in The Observer by wearing leggings today for #leggingsdayND. Here's why Nicole Waddick showed up: pic.twitter.com/o6zPZViTKe — #Fahad. (@x1h4d_8787) March 28, 2019





綜合外媒報導，身為4名男孩的媽媽懷特（Maryann White）在聖母大學學生報紙《觀察家報》（The Observer）發表長信，「我在寫這封信之前已經想了很久」。她說她一直在等這波流行過去，這樣就沒有必要寫這封信了，但那天遲遲不來。

「我沒有想要攻擊任何人，也沒有想要違背誰的權利」，懷特說，2018年的秋天，她正和家人在大教堂作彌撒，看見一群穿著內搭褲的年輕女人，「她們把上衣穿的很短，這樣就可以完全露出內搭褲」，而且當中有些人的內搭褲貼到感覺就像是畫上去的。

懷特說，沒有人強迫這些女性穿上內搭褲，但令她好奇的是，難道沒有人覺得女人們為了趕流行，願意穿上這些暴露私密部位的衣服很奇怪嗎？懷特認為，「這個世界不斷透過電影、電玩遊戲、MV等等管道，不斷把女性描繪成『甜心』（babes）的形象」，讓身為天主教徒的母親更難教育4個兒子，每個女性同時都是某人的媽媽和女兒，也應該像所有人一樣受到尊重，而不只是一具「肉體」而已。

「內搭褲太赤裸、太暴露身材曲線了」，懷特說，儘管人體很美妙，但我們不應該因為喜歡自己就赤裸裸地到處亂跑。懷特說，她不想看見女人只穿著內搭褲外出，但根本無法避免，「這樣叫年輕男性們如何忽略她們」？懷特呼籲，要聖母大學的女學生們成為第一批拒穿內搭褲的女性，「妳絕對有權利穿上它們，但妳絕對也有權利不穿」，「謝謝所有人傾聽這次的教誨，這是天主教媽媽們的專長！」

貼文在數天內引起廣大風波，Twitter上開始出現「leggingsdayND」的標籤；聖母大學的女學生們抗議懷特管太多，紛紛PO出各種內搭褲穿搭照，「一位媽媽說女人穿內搭褲會引起男人犯罪，所以我們在這裡抗議，我們不應該為了男性負責，也不該為了那些對女性持續不斷的道德譴責負責。」也有網友說，懷特應該好好教育自己的兒子們，也該對男性有更好的期待，這樣問題就解決了。

What's wrong with the Notre Dame mom's view on leggings — and what's right about the student response https://t.co/LdA6ZMfHfd #leggingsdayND — Sharon Schladow (@collegepathSS) March 29, 2019





