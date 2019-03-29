硬派暖男安居台南公寓！賴清德新書發表會揭秘辛





▲賴清德出新書。（合成圖／翻攝天下文化臉書、記者屠惠剛攝））



政治中心／綜合報導



前行政院長賴清德登記民進黨總統初選，挑戰爭取連任的總統蔡英文，為政壇投下一顆震撼彈。總統蔡英文在21日到28日八天期間出訪南太平洋，賴清德暫停公開行程。蔡英文昨返台後，賴清德今(29日)、明(30日)兩天將舉行新書發表會，預料蔡賴對決趨勢將升高。



賴清德新書《用行動帶來希望：賴清德的決策風格》，作者是資深媒體記者郭瓊俐。郭瓊俐與賴清德相識超過20年，曾任《聯合報》、《中時晚報》、《新新聞周刊》等平面媒體記者，目前擔任《財訊雙週刊》主筆。

郭瓊俐在採訪側記中提到，賴清德成大醫學系恩師林炳文2012年因淋巴癌過世，賴清德步入病房，一進去就對著恩師的遺體跪下去。賴清德發言人林聖哲說，這一幕他們從未對外說過，「賴清德大可在公祭時再跪，但那個時刻對老師的真情一跪，讓他覺得，從此賴清德叫他做什麼，他都會去做」。



郭瓊俐形容賴清德是自律甚嚴、硬派暖男，賴清德多年來一直住在台南市中西區的公寓條巷內的一樓公寓。經過這麼多年，不管擔任任何職位，他和家人一直安居在這間公寓裡，沒有動念要換大一點的房子；當了那麼多年的立委，也不曾想過在台北買房，一直住在立法院提供的宿舍—大安會館的小房間裡。

郭也透露，賴清德從政多年，一直堅持不收送禮物，不包紅白包，除了維持單純的人際關係，目的也是公平對待每一個選民。



郭以「台灣苦楝」這種台灣原生種的植物來形容賴清德，認為賴不管身處什麼環境，都帶著旺盛的生命力，一直向上成長。春天到來，苦楝樹即將盛開美麗的花朵，這將是台灣美麗的風景。

透過郭瓊俐長期跟訪和整理，紀錄賴清德2014至2017年在第二任市長任內的政績，2017至2019年擔任閣揆500天的作為，內容也會談到，賴清德接任閣揆、與層峰多次溝通的心境轉折，面對議長黑金，遵守法令、不進議會的堅持，以及台南鐵路地下化，為所當為、面對誤解的承擔，除了深入剖析賴清德從政風格的魄力、魅力與決斷力，更提到賴清德將如何面對這塊土地過去和未來。

賴清德的新書發表會時間，台北場3月29日14:30~15:30、地點：誠品信義店6樓視聽室；台南場3月30日13:30~15:00、地點：台灣文學館演講廳。