最便宜S855手機小米9 4/2台灣上市　單機售價不到14,000元

▲小米9有全息幻彩藍、全息幻彩紫，以及鋼琴黑等三種顏色選擇。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

小米台灣今（28）日舉辦了2019米粉節新品發佈會，且由新任總經理羅燕介紹今年的新品；對於眾多米粉來說，最期待的就是小米9的在台銷售價格，而羅燕也公布，搭載高通S855晶片的小米9在台銷售價格為13,999元，此款手機將於4/2起在小米商城mi.com、小米實體門市，以及PChome24h購物小米旗艦店上市。

小米9機身採用全息幻彩設計，並搭載了全曲面玻璃；羅燕認為，全曲面玻璃的機身設計可以讓手機更貼合手掌心，握感更好「拿了就不想放下來」；而小米9更是首款支援20W無線快充功能的手機。

在照相鏡頭方面，小米9是為AI三攝鏡頭手機，由4,800萬畫素高畫質SONY廣角鏡頭、1,200萬畫素人像鏡頭（2倍光學變焦）、1,600萬畫素超廣角＋微距鏡頭組成。

小米9售價為13,999元（6GB+128GB），並提供全息幻彩藍、全息幻彩紫，以及鋼琴黑等三種顏色選擇，至於透明版的小米9，羅燕解釋，目前台灣並沒有引進販售的計畫，目前透明版仍只會在中國發售。

在銷售日期方面，全息幻彩藍將於4/2起在小米商城mi.com、小米實體門市，以及PChome24h購物小米旗艦店上市，而將在4/15起中華電信、遠傳、台灣之星與亞太電信開賣；至於全息幻彩紫，以及鋼琴黑則會在稍後開賣。