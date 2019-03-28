台灣司法人權進步協會提供新北市民免費刑事法律諮詢

▲新北市政府與台灣司法人權進步協會簽約，自4月1日起，協會資深公益律師將免費提供市民刑事法律諮詢，協會理事長何俊英表示，希望能提升新北市民的訴訟權。（圖／新北市政府提供）

記者王淑君／新北報導

為保障新北市民的訴訟權及司法人權，台灣司法人權進步協會3月26日與新北市政府法制局簽約，自4月1日起，將由協會5位曾任地檢署主任檢察官、檢察官的資深公益律師：翁偉倫、陳以敦、於知慶、施宣旭、郝中興等，輪流到市政府免費提供民眾有關刑事法律諮詢服務。

新北市人口數達400萬，新北市法制局長黃怡騰表示，其中原住民及新住民對於法律訴訟更是亟待幫助。新北市政府的律師法律服務從最初的66位律師，到目前已經有256位律師投入服務，目前除了新北市政府1樓的聯合服務中心外，19個區公所調解委員會、11個偏遠地區區公所，都有律師親自或視訊的法律諮詢服務。

曾任法務部參事及檢察司副司長的台灣司法人權進步協會理事長何俊英表示，人民對司法的信任度低迷，司法長期被民眾詬病，他還任司法官時就納悶，為何檢察官與法官做了那麼多，怎麼還一直被民眾批評，從公職退休後，他與現任及卸任司法官及律師朋友成立了協會，希望建立民眾與司法互動的平台，提升司法對人民的信賴。同時，協會也有公益律師團的法律諮詢服務可以幫助弱勢民眾，只是許多非弱勢民眾也提出詢問，讓協會的公益服務滯礙難行，剛好黃怡騰局長提到這個構想，於是由協會與法制局簽約，提供法律諮詢服務。

刑案事件影響人身自由甚巨，民眾遇有刑事案件顯得惶恐無助，此次新北市政府邀請台灣司法人權進步協會的資深公益律師提供刑事法律諮詢服務，可更加保障民眾的司法人權及訴訟權益。