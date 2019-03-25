標註台灣為國家　山東省銷毀3萬份「問題地圖」

▲工作人員正在省銷毀3萬份地圖。（圖／山東省自然資源廳網站）

大陸中心／綜合報導

山東省自然資源廳在監管「問題地圖」時，發現有近3萬份地圖將「台灣標註為國家」，且中印邊界也標註錯誤，21日於「問題地圖」通報會上直接銷毀相關產品。根據了解，這是近幾年來全省查獲的最大一批「山東省問題地圖」。自然資源部地理信息管理司巡視員馬贇說，「地圖無小事」，這直接關係國家主權和領土完整、民族尊嚴和國家利益。

山東省自然資源廳消息指出，在青島一處指定場所，共有803箱「問題地圖」被運上粉碎機的傳送帶化為紙屑；根據了解，這批被銷毀的地圖共計有28,908份。

▲山東省「問題地圖」化為碎片。（圖／山東省自然資源廳網站）

青島市自然資源和規劃局測管處處長逄銘新指出，這批「問題地圖」是2018年8月12日，由黃島海關查獲，地圖由安徽合肥某公司出口至境外。經過自然資源部門鑑定，這批地圖「把台灣標註為一個國家」，還有「中印邊界標註錯誤」等問題。

調查發現，是地圖製作公司收到國外客戶的地圖圖樣後，未按照《地圖管理條例》規定向相關部門提交審核，反而直接委託另一企業加工生產。現在，違規公司除了產品被沒收、銷毀，還被處罰款10萬元（人民幣，下同）。

自然資源部地理信息管理司巡視員馬贇說，「地圖無小事」，這直接關係國家主權和領土完整、民族尊嚴和國家利益；尤其是承印境外印刷品和進出口產品中出現「問題地圖」，將被國際社會別有用心者利用和炒作，直接損害國家利益和民族尊嚴，嚴重威脅國家總體安全，須加以規範和排查整治。