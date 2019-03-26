　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

藍寶堅尼炫加速！神迴轉下一秒撞牆變廢鐵　圍觀民眾全傻眼

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼價值千萬的藍寶堅尼Huracan Performant失控撞牆變廢鐵。（圖／翻攝自YouTube／Supercars on the streets） 

▲價值千萬的藍寶堅尼Huracan Performant失控撞牆變廢鐵。（圖／翻攝自YouTube）

國際中心／綜合報導

英國倫敦車行HR Owen於24日舉辦一場超級跑車展示活動，一名車主為了展現價值約25萬英鎊（約1016萬台幣）藍寶堅尼Huracan Performant車款的帥氣魅力，狂催油門加速，不料一衝出去就失控，向左迴轉一圈後撞上牆壁才停下，雖然車主毫髮無傷，不過千萬超跑也瞬間變成廢鐵。

綜合外媒報導，該場超跑活動聚集數台千萬超跑，吸引了大批民眾圍觀，其中一輛銀灰色藍寶堅尼穿過車陣停妥，準備在眾人面前大秀加速美技，只見跑車一衝出就失控向右偏，車身緊急向左迴轉後再擦過路樹，直直撞上圍牆才停下。在場民眾原本已經拿出相機準備拍下帥氣畫面，沒想到卻意外記錄了更「精彩的瞬間」。

▲▼價值千萬的藍寶堅尼Huracan Performant失控撞牆變廢鐵。（圖／翻攝自YouTube／Supercars on the streets）

▲在場民眾目瞪口呆地圍觀跑車變廢鐵的驚人畫面。（圖／翻攝自YouTube

圍觀民眾目瞪口呆注目全程後，紛紛向前查看駕駛狀況，所幸過程中包括駕駛都無人受傷，只是千萬超跑轉眼變廢鐵，車頭車尾都嚴重損傷。據現場民眾表示，該活動並沒有「賽車」行程，推測可能是車主想要給在場觀眾留下美好印象才「即興演出」。

▲▼Lamborghini Huracan Performant。（圖／翻攝自Lamborghini官網）

▲Lamborghini Huracan Performant。（圖／翻攝自Lamborghini官網

活動主辦單位HR Owen表示，活動之前考量安全已全程和警方合作，雖然表定沒有這項流程，但對於發生該起意外深感遺憾。藍寶堅尼Huracan Performant曾寫下紐柏林北賽道最快量產車單圈紀錄（6分52秒01），從靜止加速到時速100公里只要2.9秒，並可以在8.9秒內達到時速200公里。

ET快訊
南韓國軍巴士車禍　INFINITE聖圭、姜河那送醫！
孟耿如弟患憂鬱症離世！家人1個月前替他慶生：求你平安快樂
陸委會恐罰50萬！韓國瑜：拚52億訂單要罰錢「腦袋壞了？」

關鍵字：藍寶堅尼,車禍,Lamborghini Huracan Performant,千萬超跑

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本教科書將釣島、竹島列為領土 中韓外交部齊聲抗議

藍寶堅尼炫加速！神迴轉下一秒撞牆變廢鐵　圍觀民眾全傻眼

德國各城市連續接獲「炸彈電郵」　6市政廳疏散封鎖！

Google街景拍下男子滾落台階　網友：跌在你身痛在我心

史上第二大規模伊波拉疫情！　剛果千人感染已死629人

千萬藍寶堅尼炫彈射起步　5秒後失控撞毀「他邊哭邊下車」

橋道「ㄈ字形」外掛大海　網笑：完美詮釋山不轉路轉

肚上超長縫線！死老鼠體內器官全無　塞滿手機和毒品

太空衣不夠！　NASA取消史上首次「全女性太空漫步」計畫

生8個顧不來！　2歲女兒失蹤一晚...奇葩夫妻竟渾然不知

Matzka「你喜歡我嗎」陳粒害羞惹　蕭敬騰讚嘆：哇！好會撩～

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

紐約人街頭試吃台灣鳳梨酥 以為是「惡作劇」一吃秒愛上！

「大港你贏了」台語怎麼唸？　 滅火器譙柯文哲：Ｘ你娘

「我最討厭跟我說對不起的人」　 賈靜雯《與惡》飆戲霸氣外露！

最長公路遇7次神秘閃大燈　他47秒見證「台灣人情味」

她突爆哭！宋智孝慌了：沒事　下秒現「天使舉動」暖哭粉絲

《我們與惡的距離》探討新聞業　創台劇新高度被推爆...首集看到哭！

柯震東爆「分手18歲白富美」　崩潰告白：不會再愛了...謝謝妳！

3分鐘帶你逛完沖繩12必訪景點　萬座毛拍IG美照～瀨長島吃美食

日本教科書將釣島、竹島列為領土 中韓外交部齊聲抗議

藍寶堅尼炫加速！神迴轉下一秒撞牆變廢鐵　圍觀民眾全傻眼

德國各城市連續接獲「炸彈電郵」　6市政廳疏散封鎖！

Google街景拍下男子滾落台階　網友：跌在你身痛在我心

史上第二大規模伊波拉疫情！　剛果千人感染已死629人

千萬藍寶堅尼炫彈射起步　5秒後失控撞毀「他邊哭邊下車」

橋道「ㄈ字形」外掛大海　網笑：完美詮釋山不轉路轉

肚上超長縫線！死老鼠體內器官全無　塞滿手機和毒品

太空衣不夠！　NASA取消史上首次「全女性太空漫步」計畫

生8個顧不來！　2歲女兒失蹤一晚...奇葩夫妻竟渾然不知

打擊假消息！行政院、LINE合作推「即時澄清專區」

孫生爆狂收存證信函「好害怕我快崩潰」　煎熬吃藥度日：這樣活著很痛苦

車夾紙條：想認識妳　「指定回覆方式」解婕翎看完笑了

快訊／南韓國軍巴士車禍「窗戶都破了」　聖圭、姜河那送醫！

不斷更新／林智勝連兩戰炸裂　6局結束兄弟2：0桃猿

日本教科書將釣島、竹島列為領土 中韓外交部齊聲抗議

Basel 2019／G-SHOCK「夢幻彩虹錶」　暗夜中綻放絢麗光芒

大都會續約新科賽揚　迪格隆5年1.375億美元含不可交易條款

中職／薪資仲裁還在等　周思齊：輿論會造成壓力

限古令爆「閃電解禁」　陸網怨太嚴…歐陽娜娜《大主宰》能播了！

國際熱門新聞

班機飛德國　1hr後飛錯國家傻..

蘋果iOS 12.2更新　增加..

派對被吼滾出去！男貼地駕機想撞..

馬桶蓋破碎床邊　女子頭部重擊亡

用LINE落伍！年輕人逃離：菜..

為錢爭吵！越南父怒舉7日嬰丟井..

「透明男人」快步過房間　嬰兒臉..

養老金4萬5活不下去　74歲嬤..

火星發現生命體？「蘑菇」3天被..

澳達爾文港租中國99年　反悔認..

日本地鐵時刻表竟是用Excel..

小妹只剩2年命　求嫁愛人2年後..

他「脫光光」闖空橋：搭飛機沒阻..

巴拉圭街道「限定版蔣公銅像」超..

更多熱門

相關新聞

國道4連撞　運將急煞憂H鋼貫穿車頭

國道一號北上22.1K圓山段26日中午時分發生嚴重車禍，一輛載運H鋼的大貨車疑似未注意前方路況回堵，造成4車連環撞，小轎車也被壓成廢鐵、3人受困受傷，所幸均無生命危險。警方初步調查，大貨車駕駛第一時間有踩下煞車，但疑似發現後方H鋼因慣性向前推擠，若急煞恐貫穿、壓扁駕駛座，因此只好讓貨車向前衝撞。

千萬藍寶堅尼失控撞爛　車主落淚

每天聞到蜂蜜蛋糕味...6男大生租到凶宅下場慘

過馬路殺出紅色快車　他推開女兒捨身被撞

南韓轎車墜海　5大一新生喪命

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 S.H.E 大金空調 王令麟 東森自然美 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

檢舉達人月薪10萬！遭女友嫌丟臉

快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！

夫妻「搏命正精彩」　同床熟睡女兒怒回一句

4月回到冬天？吳德榮：下周一達強烈冷氣團

除收回訊息...LINE「隱藏功能」不怕錯頻

帶孩子吃爭鮮！他狂吞「限定款」想哭

夏語心泳裝「高衩深V」全場瘋了

班機飛德國　1hr後飛錯國家傻眼

韓國瑜提中華民國　鄉民秒輸雞排

國民黨徵召選總統！韓國瑜回應了

美女老師癡愛非洲男3年生8胎！嫁了才戳破恐怖陰謀

超商店員先幫7人結帳　他氣到飆罵

琉球水官聖帝降旨　「海筆」入金身

美國直擊／蘋果推出Apple Card

換掉舊冰箱冷氣「一戶可領2萬」

更多

最夯影音

更多

Matzka「你喜歡我嗎」陳粒害羞惹　蕭敬騰讚嘆：哇！好會撩～

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

紐約人街頭試吃台灣鳳梨酥 以為是「惡作劇」一吃秒愛上！

「大港你贏了」台語怎麼唸？　 滅火器譙柯文哲：Ｘ你娘

「我最討厭跟我說對不起的人」　 賈靜雯《與惡》飆戲霸氣外露！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面