水公司董座交接　郭俊銘緋聞後首露臉：領每分錢心安理得

▲水公司董事長交接，卸任董事長郭俊銘（左）交給新任魏明谷（右）。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台灣自來水公司26日下午舉行新卸任董事長交接，卸任董事長郭俊銘在一月發生緋聞請辭後首次露臉，他感性的細數2年多的種種政績，他還透露，當初是他主動向總統爭取這職位，而他也每天都非常認真工作，但並不一定會待在辦公室，他領的每分錢都心安理得。

水公司前董事長郭俊銘1月間被媒體跟拍，報載郭坐領高薪，經常在上班時間載人妻上摩鐵、看牙醫、逛花博，消息曝光後，郭火速請辭。

下午交接典禮上，郭俊銘出現時引起一陣騷動，郭在經濟部政務次長曾文生監交下，將印信交給新董事長魏明谷，現場不少彰化民眾前來觀看。

▲郭俊銘接受同仁獻花。（圖／記者鄧木卿攝）

郭俊銘表示，回首過去17屆歷屆董事長任期，他上任2年多，比第1屆林洋港只少幾天而已，任期算是第5久，他歷任公私職不同職位，他最喜歡的工作就是在水公司。

他一一細數2年多的政績，例如終結10年來累積虧損20億元；在水價是全球第3低之下，漏水率降至15%；去年0206花蓮大地震時，有800多處破管，同仁竟然在短短9天內全部修補完成，日本友人說，這如果發生在日本，也要花上2、3個月時間；去年和前年，全台面臨枯旱期，台中是零停水等等。

▲不少彰化民眾專程來台中觀禮。（圖／記者鄧木卿攝）

郭俊銘透露說，當初是他主動向總統爭取這個位置，而事實證明，他每天都非常認真工作，做得也很有成就感，但不一定每天都待在辦公室，經常半夜還在利用line連絡同仁，他還說，他領的每分錢都領得心安理得，他很喜歡這份工作，如果可以的話，他願意當水公司志工。

魏明谷致詞表示，未來將以持續穩定供水，降低漏水率等目標，和公司同仁努力打拚。