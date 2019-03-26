新北免費「刑事法律諮詢」來了！　5位「百戰律師」解答刑案困境

▲新北市府有感民眾面對刑事案件的無助，開辦免費刑事法律諮詢服務。（圖／新北市政府提供）



記者王致凱／新北報導

新北市政府與台灣司法人權進步協會公益律師團合作，自4月1日起在市府大樓，由5位曾任檢察官、身經百戰的資深公益律師輪流，免費提供民眾刑事法律諮詢服務。雙方26日正式簽訂合作備忘錄，市府表示，司法人權及訴訟權是憲法保障的基本權利，政府積極提供人民平等請求救濟的機會，不因弱勢而讓司法正義打折扣。

新北市政府表示，為保障司法人權，維護民眾訴訟上權益，新北市政府與台灣司法人權進步協會公益律師團合作，自108年4月1日起，每週一早上9時至12時於市府大樓1樓聯合服務中心，由5位曾任地檢署任檢察、檢察官的資深公益律師輪流至市政府免費提供民眾有關刑事法律諮詢服務。

市府指出，諮詢服務採預約登記制，有需求的民眾可先上新北市政府法制局網站登記，每周最多服務8位民眾，額滿為止。

新北市副市長謝政達說，司法人權及訴訟權是憲法上人民基本權利，市府有感刑案事件影響人身自由甚鉅，民眾遇有刑事案件顯得惶恐無助，特別邀請台灣司法人權進步協會的資深公益律師提供刑事法律諮詢服務，保障民眾的司法人權及訴訟權益。

法制局黃怡騰表示，刑事專業諮詢服務由台灣司法人權進步協會推薦曾任職檢察官工作者擔任，5位公益律師都是身經百戰的前地檢署主任檢察官或前檢察官，其中包括偵辦北投女童割喉案、復航南港空難、蝶戀花翻車等重大案件的翁偉倫律師，以及偵辦過胖達人麵包廣告不實案的施宣旭律師。

黃怡騰說，市府借重5位律師多年承辦刑事案件的豐富經驗，以檢審的角度切入民眾法律問題，有別於一般法律多以律師觀點互動諮詢，不僅是新北市府開辦刑事法律專案諮詢的最大特色，更是全台首創。