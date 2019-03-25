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今年再掀「499之亂」？遠傳：削價競爭不是我們的策略

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▲▼遠傳電信總經理井琪。（圖／記者邱倢芯攝）

▲遠傳電信總經理井琪表示，資費削價競爭不是遠傳的策略。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

再過一個多月，「499之亂」即將滿週年，有許多電信用戶都在關心今年是否會再推出相關資費優惠；遠傳電信新任總經理井琪今（25）日明確地表示，削價競爭不是遠傳的策略。

事實上，今年中華電信舉辦媒體春酒時，中華電信董事長鄭優就曾經說過，如果人家不惹我們，我們也不會以低價反擊。這似乎顯示出台灣的電信業者開始對於如此的削價競爭方式已感到疲憊。

遠傳指出，該公司將持續強化內部創新科技能力，並結合大（大數據）、人（人工智慧）、物（物聯網）的開發應用，並藉此作為遠傳數位轉型的基礎。不過，井琪也指出，遠傳電信的數位轉型將不僅限於企業內部轉型，將在用呼資費方面，也將加以調整、轉型。

井琪說明，該公司計劃在今年之內，推出更具有彈性的電信資費方案；由於現在的方案大多都是同捆包的方式，比如說某一個資費的只能搭配某一些服務內容，不過未來消費者可以自己決定每個月需要多少網內通話免費時間、要不要上網吃飽，這些資費內容都是可以讓消費者自由選配。

井琪強調，未來遠傳不會在提出更低價的資費，而是要讓服務更加彈性化，對於消費者更將心比心，提出更貼心的服務方案。

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關鍵字：499之亂,遠傳電信,井琪

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