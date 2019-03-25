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南迴「解憂號」火車之旅　作家劉克襄帶隊體驗

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▲▼ 屏東解憂火車之旅。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲台灣鐵路局藍皮車廂。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

台灣鐵路的發展，為南台灣留下豐富的文化資產，逾百年歷史的高屏溪舊鐵橋，位在屏東端的五節藍皮火車車廂也超過半世紀。屏東縣文化資產保護所將藍皮車廂改造為微型博物館，於本月29日起為期3個月特展，重現當年舊鐵橋與藍皮火車的歷史。

▲▼ 屏東解憂火車之旅。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲高屏舊鐵橋。

另在4月16日及5月3日火車之旅，帶領民眾搭乘全台唯一一班的「解憂號」火車，一覽南迴鐵路壯麗的山海之美。

高屏溪舊鐵橋原名下淡水溪鐵橋，由日籍工程師飯田豐二設計興建，於1914年正式啟用，該橋為當年遠東地區最長鐵橋，提供高屏溪上鐵路運輸超過一甲子，1987年正式除役，目前為國定古蹟。

為了重現屏東的火車歷史，文資所將五節藍皮車廂改造為第一節「長長的鐵軌 甜甜的記憶」，敘述高屏溪舊鐵橋與屏東糖業不可磨滅的記憶與連接。第二節為「浪濤與山風的合唱」紀錄藍皮火車的來龍去脈，以及它即將的去向。第三節為生態車廂，第四節為咖啡座車廂，第五節為影像與新詩的邂逅，由攝影師黃亞程等人提供第一手照片，大小詩人共同為歷史留下美麗的詩行。

目前藍皮火車全台僅剩一班在南迴鐵路行駛，由於該列車的車窗可打開，可看到山海景緻，被知名旅遊作家劉克襄形容為「解憂火車」，雖然火車上沒有冷氣，但海風山風灌進車廂內，反而帶來與大自然一同呼吸的樂趣，讓人忘卻煩憂。

而4月16日及5月3日分兩梯次免費搭乘解憂號，由知名作家劉克襄帶隊解說，行程為上午8點屏東火車站集合搭乘遊覽車→參觀高屏舊鐵橋→走訪百年竹田驛站→枋寮火車站搭乘解憂號→金崙站下車午餐漫步沙灘→預計下午3點半回程抵達屏東站。

欲參加者可可上網報名，連絡人郭漢辰0931993114，陳鈺筑 0963273993。 報名網址:第一梯https://reurl.cc/LWyjX 第二梯 https://reurl.cc/0vAzo

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關鍵字：台灣鐵路,高屏舊鐵橋,藍皮車廂,劉克襄

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