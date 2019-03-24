鳳洋花舞野餐趣　潘孟安行銷屏東鳳梨、洋蔥

▲屏東縣政府今24日下午在縣民公園舉辦「鳳洋花舞野餐趣」活動，吸引上千位民眾參加。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府24日下午在縣民公園舉辦「鳳洋花舞野餐趣」活動，吸引上千位民眾參加。縣長潘孟安不僅在臉書與恆春地方媽媽們直播教網友做洋蔥料理，更出席野餐活動，當起超級銷售員，邀請大家品嚐當季美味。

活動現場除鳳梨、洋蔥的販售外，編織吊飾及鳳梨洋蔥披薩親子DIY活動，更為野餐活動更增添不同樂趣

▲▼縣長潘孟安縣身超級銷售員 行銷屏東鳳梨、洋蔥；參加活動民眾熱絡。

潘孟安表示， 3月份起屏東縣重要的農產品洋蔥與鳳梨正對時，屏東的洋蔥面積共有607公頃，全臺最大，恆春半島的洋蔥在生產期受到山風強力的吹拂，使得養份集中在球莖，也讓產區的洋蔥個個飽滿，甘甜多汁，營養豐富。而屏東鳳梨也是臺灣的第1大產區，面積有3千455公頃，由於屏東的氣候及土質非常適合鳳梨的生長，因此除了產量高，品質當然也特別優良，未來縣府會將鳳梨市場拓展至中東及北美地區。

潘縣長說，洋蔥是屏東重要且特色的農作物，主要集中在枋山、車城與恆春，為了讓這些優質的洋蔥在市面上更具辨識度，縣府特地輔導產區農會註冊產地團體商標，搭配「屏東好物」清楚標明是來自屏東洋蔥，希望全國民眾來屏東旅遊時，一定要將最新鮮、最優質的伴手禮一起帶回家。

縣府農業處表示，屏東縣政府已研發兩款手工皂，將鳳梨與洋蔥經過調製，加上屏東特有的咖啡，成為具有特色的商品，讓民眾逛得開心，買得放心，更吃得安心。