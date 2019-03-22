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收割爸媽荷包！「棉花棒沾口水」驗音樂、運動天賦...要價33萬

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▲▼親子,父母,家長,孩子,兒童,幼兒,家庭,餐桌,用餐。（圖／番攝自pixabay）

▲不少父母在小朋友身上花錢毫不手軟。（示意圖／免費圖庫）

大陸中心／綜合報導

「基因檢測天賦」近期在大陸受到熱捧。父母只要用棉花棒採集孩子的口水，然後將基因樣本郵寄到檢測機搆，就可以測出來孩子的情商天賦、體育天賦、藝術天賦、性格傾向等等，價格則非常懸殊，最高可以到6.98萬（人民幣，下同，約新台幣33萬元）。商家樂的一年賺50萬以上，專賣店投資回報率高達230%。

廣告抓住父母心

據《北京青年報》報導，某電商平台的專賣店開出8550元人民幣（約新台幣4萬元）的五項套餐，可以檢測情商天賦、智商天賦、體育天賦、藝術天賦、性格傾向。具體的檢測流程是，用一支棉棒採集孩子口腔中的唾液，然後將基因樣本郵寄到檢測機搆，由檢測機搆出具報告。

該商家打出廣告稱，「可以預測孩子的天賦潛能，幫助家長節約時間的金錢，迅速找準天賦，定向培養孩子」；覆蓋了兒童青少年全年齡段：3-6歲孩子可以據此定向培養興趣愛好；6-16歲孩子可以據此選擇學科優勢；考大學的時候可以據此選擇專業方向。這些廣告語都讓家長心動不已。

▼某商家的廣告內容。（圖／翻攝自商家首頁）

▲▼ 基因檢測。（圖／翻攝自淘寶）

檢測價格懸殊

報導稱，兒童天賦基因檢測套餐價格懸殊，最便宜的在200元左右，可檢測閱讀理解能力、語言表達能力、專注力、理解能力、運動天賦、舞蹈天賦、音樂天賦等8項。相對較貴的套餐標價3.36萬元，包含48項檢測內容，包括交際能力、責任感、早熟、親和力、音樂天賦等。

另外有一家門店推出的「全面兒童DNA唾液基因檢測套餐」售價則高達6.98萬元，包括12個年齡階段119個小項的檢測，該產品中還注明的第一階段幼兒年齡為「3個月起」，檢查項目為「母乳喂哺與智商」。

項目利潤超70%

《新華社》指出，多數大力推廣兒童天賦基因檢測項目的公司本身並不具備檢測能力，只是商業代理。有消息稱，加盟成為天賦基因檢測的代理商，如果平均一天能銷售一個產品，年回報將達到50萬元，專賣店投資回報率高達230%。

報道還指出，據深圳一家基因科技公司的招商經理介紹，天賦基因檢測有5大類25小項，包括情商、智商、體質、藝術等，「全套的市場定價是8550元，給代理商的折扣是1.8折至2.6折，項目的利潤率在74%至82%。」也就是說，賣出一個全套檢測產品的利潤最低也有6000多元，利潤超過70%。

這位經理表示，項目擁有巨大的利潤空間和火熱的代理市場，「縣級代理商400多個，2018年的平均月利潤4.1萬元（約新台幣20萬元），去掉房租、水電等成本，一年純賺二三十萬元沒問題，地級市代理商收入會更高。」

▼在電商平台上搜索「基因檢測」後，價格最高的前三項。（圖／翻攝自App）

▲▼ 基因檢測。（圖／翻攝自淘寶）

天賦基因無科學依據

目前，大陸基因檢測技術主要用於疾病篩查。兒童醫學專家指出，要確定一個孩子是否有某方面的天賦是很復雜的，天賦基因檢查帶來的結果可能「南轅北轍」；因為這個孩子可能會因為這樣一個存在不確定意義的檢查結果，被強行安排去進行某個「天賦」的訓練，這樣必然會限制孩子在其他方面的發展。

「天賦基因決定孩子未來發展是一個偽命題」，北京大學醫學博士、科普作家王承志表示，天賦基因並無充分科學依據，其邏輯是基於一些發表的基因和表型相關性分析，即使一些有明確科學依據的和某種能力相關的基因，也無法代表一個人的天賦。

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關鍵字：天賦基因,基因檢測天賦,基因檢測

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