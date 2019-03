奧客不分國界！　咖啡廳員工組2萬人社團抱怨：開水上要加奶油是怎樣？

▲連鎖店的客製化咖啡造成員工不少困擾。(圖/取自免費圖庫Pixabay)



國際中心/綜合報導

服務業員工每天要面對千百種不同客人,遇到奧客也再所難免,礙於維持公司形象,許多員工只好換種方式發洩。英國連鎖咖啡廳 Costa的員工們就有一個祕密臉書社團,讓大家可以放心在裡面大肆抱怨各種奧客,例如客人要求在白開水上加奶油。

這個私密的臉書社團名字叫做「你知道你正在Costa工作,當...」(you know you work for Costa when...),社團內有超過2萬名成員,包含Costa的前任與現任員工。裡面的抱怨內容千奇百怪,有部分是所有上班族都適用的抱怨,「當你覺得已經上班7小時了,抬頭看時鐘居然只過了13分鐘。」

▲COSTA的抱怨社團人數高達2萬人。(圖/路透)



還有一大部分是在分享店裡客人的奇怪要求,還會比誰的客人更奧客,例如,「剛才我的客人完全超乎標準了,她跟我點了一杯水,然後要我加一坨奶油上去。」、「有次不小心將客人的小杯咖啡做成大杯,我告訴他不會收取額外費用,他居然回我『不,我現在只想要小的,那你送的就另外寄杯吧』。」

另外,客製化的甜度、冰塊、加料可能也都是店員的噩夢,「有個客人點了一大杯脫脂拿鐵,另外再加入香草、肉桂與焦糖漿,記得加熱到50度。」、「我要中杯跟大杯拿鐵,兩杯都幫我加熱到80度,然後不要有奶泡。」、「今夜最新,有客人點了兩杯拿鐵加脫脂椰奶跟2盎司的美式,其中一份要再加2份椰奶。#殺了我吧(kilmenow)」

網友看完後紛紛表示,「下次亂點的時候多給點小費吧!」、「每次我去Costa也都會看到不少奧客,店員真的很有耐心」、「做服務業時常都能大開眼界」、「只有奧客能超越奧客!」