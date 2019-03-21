華府智庫演講　柯文哲：兩岸應重啟對話、建立互信

▲柯文哲傳統基金會演講。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／華盛頓報導

台北市長柯文哲訪美行來到第5天，21日上午此行重頭戲上演，柯文哲在美國保守派智庫傳統基金會發表演講，對於兩岸關係，柯文哲直言，目前台灣跟大陸間最大為題是雙方沒有互信；他也強調，反對用仇恨當政治的動力、用對立當作政治的手段，「所以在兩岸關係上，開始對話、重新建立互信才是第一步。」

對於兩岸之間沒有互信，柯文哲舉例，國民黨講的九二共識是指一中各表，可是大陸的九二共識是一中，「所以事實上國民黨的九二共識也沒有被大陸接受」；至於民進黨，特別是蔡英文總統在講維持現狀，但很大的問題是，在北京政府看來你是在搞去中國化、搞去蔣化，他們還是很不高興。

「今天很大問題是，不管國民黨民進黨，大概跟大陸方面是完全沒有辦法對話。」柯文哲說，這次來美國我也訪問過很多智庫，大家看法都一樣，台灣跟大陸之間是有障礙的，這是一個事實，所以才提出5個互相。

「老實講，所以為什麼我在兩岸的態度上，即使有爭執有障礙，但是不要完全斷了雙方的溝通。」柯文哲說，很難在世界上找到台灣、大陸這樣的例子，經濟上如此緊密但在政治上如此敵視，「台灣目前有38萬陸配、200萬台灣人在大陸，去年台灣對大陸出超850億美金，兩邊事實上還有相當的緊密來往。」

柯文哲說，在這狀態下如果雙方都用仇視的態度，對兩岸之間不是好事，很不幸，我一直反對用仇恨當政治的動力、用對立當作政治的手段，「所以在兩岸關係上，開始對話、重新建立互信才是第一步。」

至於如何重啟對話？柯文哲說，雙方沒有互信、已經僵局了不曉得怎麼辦，應該要反省重來一遍回到2016年，有沒有什麼樣的方法可以不要走到今天這局面？「兩岸一家親為什麼我會講？因為這是一個態度，表達我是友善的、我們可以溝通，就算我們之間有很多困難。」



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