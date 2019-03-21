談美中台關係 柯文哲提「親美友中」：態度親美、不與中為敵

▲柯文哲傳統基金會演講。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／華盛頓報導

台北市長柯文哲訪美第5天，21日上午來到美國保守派智庫傳統基金會發表演說，會後QA對談時被問到中美台角力下台灣戰略應該是如何，柯文哲表示，台灣跟中國也許同文同種，可是很明顯價值理念跟美國比較接近，「親美友中是基本戰略，態度上我們親美，但是我們沒有故意去跟中國對抗當敵人，所以親美友中是台灣的國家戰略。」

在美中對抗下台灣如何自處？柯文哲表示，有一點就有點尷尬，我都開玩笑跟美國智庫講說，「我們跟中國也許同文同種，可是很明顯，我們價值理念是跟美國比較接近。」

柯文哲說，所以在這問題上，有一點反而台灣自己要小心，美中對抗是一個局面，台灣應當想的是說如何生存，而不是想利用這個局面做什麼，這我們自己要克制，特別在國內的政治當中，「所以還是一樣，人民的福祉還是最優先考量

，如果沒有把人民福祉擺在第一優先，而只想著政黨如何利用這局面獲利，反而對台灣不利。」

「所以這樣，親美友中是基本戰略。」柯文哲說，態度上我們親美，但是我們沒有故意去跟中國對抗當敵人，所以親美友中是台灣的國家戰略，那事實上美日是一體，親美日、友中，這是對美國的態度。



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