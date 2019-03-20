雲林醫玩北海道！新千歲機場被打到腦震盪　團員嗆：到台灣繼續打

▲事發在北海道新千歲機場。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）

社會中心／綜合報導

雲林一名謝姓醫師控訴，和太太跟團到日本北海道玩，沒想到準備搭機回國時，卻遭到同旅行社不同團的一名男團員毆打頭部，導致腦震盪、左眼結膜出血、頸部外傷併左臉挫傷，還被嗆「到台灣繼續打」，已控告對方傷害和恐嚇。謝妻表示，一開始求助航警局，對方說是在境外發生，他們無管轄權。對此，警方也做出解釋。

謝醫師的太太日前在「日台交流廣場」臉書社團控訴，5日在札幌新千歲機場準備搭機回國，當時有旅行社另外一團也抵達，大家都忙著拉行李，「那一團有一位男性團員在我先生背後用台語大聲斥罵，叫他旁邊的老婆走快一點，音量之大讓大家都被嚇一跳。」

謝妻說，先生轉過來叫對方不要那麼大聲，馬上被用台語三字經辱罵，先生很生氣回罵，「他立刻從背後衝到前面揮拳揍」，當場把先生的眼鏡打壞，上眼瞼和下眼瞼立刻流血。

謝妻指控，「又有另外一男子也衝過來打我先生，看來他們是認識的，我先生轉過來罵他們，他們準備更兇狠地打。這時他們的導遊衝過來拉開，那兩個男子還用台語叫囂說，回台灣要給我們好看！似乎我先生和他們有深仇大恨似的。」

▼謝醫師和妻子回到桃園機場才報案。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

謝妻指出，跟導遊要求向日警報案，「他打電話回公司，說我們會拖很久，公司說這種事都是和解了事，叫我回桃園航警局報案。我氣憤難平，這不是應該以現行犯逮捕嗎？機場不是有監視器嗎？導遊說另一個導遊已經把那兩個安撫好，不會有事了。我要對方的名字，導遊說公司說因為《個資法》的問題不能給我，我說那我要團號，他也沒給我。」

謝妻表示，一到桃園機場立刻找航警局報案，「航警局說是在境外發生，他們無管轄權。」《蘋果日報》報導，航警局解釋，當時告知傷害罪發生在日本，台灣無權管轄，並非不受理。

航警分隊長賴勁羽表示，之後謝醫師聯繫外交部，想循外交管道向日本警方求助，但由於必須有報案證明；他們主動致電給對方，請他來做筆錄及開立報案證明。