SI元年正式啟動　「2019全球系統整合商大會」3/25南港展覽館登場





▲ 2019「智慧城市論壇暨展覽」即將於3月26日至29日在臺北南港展覽館舉辦 。（圖／翻攝自smartcity官網）

生活中心／綜合報導

2019「智慧城市論壇暨展覽」將於3月26日至29日在台北南港展覽館舉辦，在一系列的活動當中，今年最受到各界矚目的就是首度舉辦的「2019全球系統整合商大會」將於25日登場！為我國系統整合商建立國際鏈結的平台。

負責規劃執行「2019全球系統整合商大會」的經濟部工業局「系統整合推動計畫辦公室」(SIPA)計畫主持人黃瓊雅處長指出，看好全球對系統整合解決方案需求市場前景正大幅成長，經濟部工業局於2015年10月成立「系統整合推動計畫辦公室」，期待透過跨部會整合各單位資源，協助產業掌握海外市場商情、推廣優質案源，以及提供金融支援，積極鏈結重點市場，協助優質系統整合解決方案輸出海外。推動智慧城市建設，有利於統整合業務拓展，台灣因為內銷市場有限，如果不積極向國際推進，即使有技術領先的應用經驗、創新智慧的應用系統，也無法創造出生氣蓬勃的產業前景和經濟價值。

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協同計畫主持人杜順榮組長表示，此次，「2019全球系統整合商大會」，活動定位為SI元年，除了有承先啟後的精神，更有開創新紀元的重要意義。在經濟部工業局的全力促成下，預估將有來自全球超過20國、100位產官學研海外貴賓與200家臺灣優質系統整合商參與盛會，針對智慧城市發展經驗進行交流，這項活動，不僅可凝聚全球系統整合共識、瞭解各國對SI(系統整合)的看法與需求，更可以將展會當中優秀的臺灣廠商的解決方案擴散到全世界智慧城市的場域之中，建立臺灣為「國際級系統整合解決方案提供者」品牌形象。





▲ 首度舉辦的「2019全球系統整合商大會」將於3月25日在南港展覽館登場 ！（圖／翻攝自創業台北官網）

「2019全球系統整合商大會」將分享的國內組織包括：財團法人資訊工業策進會、智慧城鄉生活應用發展計畫辦公室、神通資訊、研華科技、皇輝科技、大同公司等，除了向各國分享臺灣系統整合與智慧城市展業發展成果外，也宣傳臺灣優質系統整合商的技術能量，以及與國際大廠的實際合作案例。在國際交流方面，大會亦針對政府新南向政策，邀請泰國、馬來西亞、越南、印度、印尼、寮國等國代表，分別從產業公協會與系統整合業的角度，分享各國最新的系統整合應用與智慧城市推動產發展趨勢，分享各國最新的系統整合應用與智慧城市推動產發展趨勢，並就系統整合未來的合作發展進行討論，以建立合作共識。

經濟部工業局竭誠歡迎關注「系統整合」、「智慧城市」、「智慧解決方案」的企業、組織，熱情參與年度盛會！

活動資訊

指導單位：經濟部

主辦單位：經濟部工業局

執行單位：財團法人資訊工業策進會(III)、工業局系統整合推動計畫辦公室(SIPA)

日期：2019年3月25日(星期一)

時間：9:00-18:00 (8:30開始報到)

地點：台北世貿南港展覽館3樓宴會廳

報名網址：http://smartcity.org.tw/m_service.php (3月20日報名截止)