回應薩國準總統干涉民主說　陸大使館：從不恐嚇他國

▲ 薩爾瓦多總統當選人布克磊（Nayib Bukele）。（圖／達志影像／美聯社）

記者馬叔安／綜合報導

薩爾瓦多總統當選人布格磊（Nayib Armando Bukele Ortez，大陸稱布克爾）日前表示，中國大陸干預其他國家的民主，他還沒有決定是否與陸方維持外交關係。對此大陸住薩國大使館15日回應，一個中國原則是公認的國際關係準則，中國從不做威壓、恐嚇別國的事情，中薩合作是惠民的「餡餅」。

《環球時報》報導，布格磊13日稱，「中國不尊重規則」、「他們開發不可行的項目，讓其他國家背負無法償還的巨額債務，並將其用作金融杠桿」，他還沒有決定是否與中國大陸維持外交關係。同時，薩國最高法院13日判決，暫緩取消該國和台灣之間的自由貿易協定。

中國大陸駐薩爾瓦多使館發言人15日表示，一個中國原則是公認的國際關係準則，也是世界上絕大多數國家接受、認同和踐行的普遍共識。拉美國家在這一基礎上與中國建立和發展關係，是人心所向，是大勢所趨。

發言人強調，中國從不做威壓、恐嚇別國的事情。作為和平共處五項原則的首倡國，中國始終遵循相互尊重、平等對待、合作雙贏、共同發展的原則同包括薩爾瓦多在內的世界各國建立和發展外交關係，「歷史將證明，同中國建交完全符合薩爾瓦多國家和人民的根本和長遠利益」。

▲中國大陸與薩爾瓦多建交。（圖／路透社）

發言人表示，薩爾瓦多應該同世界上絕大多數捍衛國際關係準則和秉持公平正義的國家站到一起。相信隨著對中國和中薩關係瞭解的不斷深入，布克爾當選總統有勇氣和智慧做出符合國際大義、順應時代進步潮流的正確選擇。

發言人說，中薩合作不是債務的「餡餅」，而是惠民的「餡餅」；不是地緣政治工具，而是共同發展機遇。中方在推進中薩關係時始終充分尊重薩方意願，也同薩各界和有關各方深入溝通。

▲薩爾瓦多的蔗糖農業。（圖／達志影像／美聯社）

發言人指出，中國是講原則、重信義、負責任的國家，「我們期待同薩爾瓦多新政府本著相互尊重、平等互利、互不干涉內政的原則，排除外來干擾，推進兩國交流合作，助力薩爾瓦多經濟發展和民生改善，造福薩爾瓦多人民。中方各相關領域願隨時應邀組團赴薩，探討具體合作。」

據了解，薩國去年8月21日和中華民國斷交，同日與大陸建交，布格磊則在今年2月3日的總統選舉首輪投票擊敗其他三位候選人，將於6月1日就任總統。