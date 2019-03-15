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2050氣溫升高5℃　「北極」融化成定局...將創造經濟機會？

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▲▼全球暖化造成冰層融化，影響北極熊的生態環境。（圖／Pixabay）

▲全球暖化造成冰層融化，影響北極熊的生態環境。（圖／Pixabay）

國際中心／綜合報導

聯合國自1997年與各國共同簽訂《京都議定書》起，全球便陸續開始響應減碳活動，不過大家努力的速度卻趕不上全球暖化的步調。最新的聯合國環境署報告指出，北極氣溫上升已成定局，就算現在立刻大量減少溫室氣體排放，也無法改變命運，2050年將有高達70％的基礎建設面臨海水上升威脅，且北極冬季氣溫與1986到2005年水平相比將會增加攝氏3至5度。

據《CBC》報導，聯合國環境署14日公布研究報告指出，2050年的北極中心氣溫，會比1986年至2005年測得的數值高出攝氏3到5度，到了2080年甚至會高出5到8度。報告中直指，氣溫上升不只危及生態，永凍土的解凍，還會造成全球海平面上升。

研究主導者杜西克（Jan Dusik）表示，世界上的永凍土含有約1,672億公噸的碳，若土壤融化，還會讓全球氣溫上升速度加快。

杜西克指出，溫室氣體具有延遲效應，因此今日產生的溫室氣體，影響將持續數十年，即使現在用盡全力減排，都無法改變全球的命運。他還表示，未來的「北極」將會成為非常不同的地方，也許北極變暖，反而創造更多經濟機會。

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關鍵字：全球暖化,溫室效應,海平面上升,聯合國,北極,北極熊,永凍土

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