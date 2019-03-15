聚眾鬥毆「五千有找 」　時力提修法提高罰鍰

▲時代力量提修社維法第87條。（圖／翻攝自徐永明臉書）

政治中心／綜合報導

關於聚眾鬥毆事件，時代力量立委徐永明表示，過去五年的案件中有超過七成都是用《社會秩序維護法》送辦，但平均裁罰金額卻不到5千元，因此他提出將《社維法》第87條條文修正，罰鍰提高到2萬4千元。

針對街頭鬥毆事件，行政院長蘇貞昌日前下達嚴厲指示，而行政院14日拍板修正《刑法》來管制。而徐永明15日舉行記者說明時代力量所提出之修正《社會秩序維護法》與行政院修《刑法》的版本並無衝突、競爭。他說，過去五年的案件中有超過七成都是用《社會秩序維護法》送辦，原社維法的的罰鍰最高可到1萬8千元，但平均裁罰金額卻不到5千元，因此他提出將社維法第87條條文修正，罰鍰提高到2萬4千元。

徐永明根據統計資料解釋，相較於《刑法》第149條、150條、283條，從2014年到2018年以《社維法》第87條裁處的案件件數有高達78%，2018年更高達738件。而社維法第87條最高可處3日以下拘役或1萬8千元的罰鍰，但警政署2014年到2018年資料卻顯示，平均每人裁處金額最高是2014年，每人平均5324元，五年平均只有4550元，「5千還有找」。

「如果是這樣的效果，換多少局長搞不好都沒用！」徐永明質疑，原社維法的最高罰鍰達1萬8千元，平均卻僅罰不到五千，「這樣的裁罰真的會有嚇阻的效果嗎？」因此他也呼籲，司法機關將裁處金額提高，否則一再輕判僅會讓法律形同具文。