提「安居樂業」四字 張小月：兩岸應以民眾實質需要優先考量

▲海基會董事長張小月。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅、魏有德／台北採訪報導

海基會今（14）日下午舉行第十屆董監事第六次聯席會議，除基本業務及財務報告外，前董事嚴凱泰先生過世後的遺缺也確定由現任裕隆集團執行長嚴陳莉蓮接棒。海基會董事長張小月致詞時表示，兩岸之間發生的問題，雙方應該要見面、坐下來談，共同化解爭議與分歧，也有助於降低誤判情勢的風險。

張小月提到，中國大陸領導人習近平在今年一月二日提出「統一」及「一國兩制」的方案，引起台灣社會強烈的反應。她強調，北京當局必須理解，威脅恐嚇的手段不可能獲得台灣乃至國際的認同。

▲海基會14日舉行第十屆董監事第六次聯席會議。（圖／記者蔡紹堅攝）

對於兩岸之間往來，張小月以「安居樂業」四字呼籲兩岸應「以民為念，時時以民眾的實質需要為優先考量，為民眾謀福祉」。她認為，「安居」意味著免於恐慌與不安定感，「樂業」則是可以在自己的工作崗位上無所煩惱，「這也是海基會服務兩岸民眾時奉為圭臬的準則」。

▲裕隆集團執行長嚴陳莉蓮。（圖／裕隆集團）

至於裕隆集團前董事長嚴凱泰過世後留下的董事職缺，海基會董監事會議也通過由裕隆集團執行長嚴陳莉蓮接任。據了解，嚴家是海基會創會的基金捐助人，曾捐助4000萬元新台幣，2019年12月嚴凱泰過世後，董事的位置便空下，同月舉行的董監事會議也未處理遺缺。海基會董事長張小月當時表示，將依據海基會組織章程，必要時徵詢嚴家意願後，再視情況辦理。

