影／200萬斤文旦丟曾文溪？農糧署怒斥假新聞：20天內不改正就提告

記者崔至雲／台北報導

先前電視台政論節目曾經報導，「農友陳大哥種植文旦柚200萬斤丟到曾文溪」及「受到去年8月23日水災影響的文旦補助都沒下來」等內容。農糧署今（14日）表示，並非事實，文旦天災補助金早就已經撥款，而且去年已銷售完畢，並無丟入水庫或曾文溪情形。

▲有媒體報導，農友種植的200萬斤文旦柚，因賣不出去，只能丟到曾文溪。（圖／記者唐詠絮翻攝）

請繼續往下閱讀...

農糧署表示，政論節目談到的「農友陳大哥種植文旦柚200萬斤丟到曾文溪」並非事實，農糧署早在去年10月2日就已撥付天然災害救助金，並且經洽陳姓農友確認，他已收到本署撥付救助金無誤，另外，陳姓農友107年栽培的文旦和白柚品質均佳，去年已銷售完畢，並無丟入水庫或曾文溪情形。





▲農糧署表示，媒體報導的不是事實，若不改正將訴諸法律。（示意圖／記者游芳男攝）

農糧署表示，農委會在民眾及立法委員的要求下，已於3月13日依據衛星廣播電視法第44條規定，函請中天新聞台在20天內更正，否則將採取進一步法律行動，同時感謝社會大眾及各媒體對農產品產銷及價格關心，並請各界體諒農友種植農作物的辛苦，請勿再以不實內容誤導消費大眾，傷害農友感情，並呼籲全國消費大眾以實際行動，支持農民、支持農業，採購農民辛勤耕作、栽培的成果。