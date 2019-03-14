「拒絕製造違占戶！」　大觀自救會「六步一跪」到退輔會前抗議





▲大觀社區自救會到退輔會前抗議。（圖／記者徐斌慎攝，以下皆同）

政治中心／綜合報導

最高法院判決新北市板橋大觀社區18日強拆屋還地確定，退輔會13日表示，如果剩下的21戶在18日前全數簽署拆遷同意書，將發放10萬元新台幣的拆遷費用，且可以在板橋特定旅館免費住1個月。對此，大觀社區自救會14日上午抵達退輔會抗議，強調「反迫遷，要生存，拒絕製造『違占戶』」。

大觀社區自救會13日下午邀請所有支持大觀、支持居住正義、支持所有無產者團結的夥伴們在14日一同走上街頭，六步一跪，為了大觀，也為了過去所有土地的傷痕而走。

大觀社區自救會指出，大觀社區再度面臨強拆壓力，而那一紙強拆令就好似抵在所有居民喉嚨上的一把銳刃。退輔會一方面提出所謂「有善意的」方案，一方面同時將一批批警察、一輛輛怪手推向居民生活數十多年的家園。

大觀社區自救會表示，這些家園，乘載了台灣島嶼上的歷史。人如沙塵在風中滾動，他們隨著時代的風，遠離了自己曾經的家，飄過大海、農田和道路，飄過那些他們理應享有的權利。但他們或急或快，都在此降落。生活的土壤慢慢隨著時間積厚，一個個居民為社會提供它們渴望的廉價汗水與眼淚。同時，在他們身上，長出了新的生命。

大觀社區自救會提到，明明是國土管理治理失能與忽略土地歷史脈所形成的結構性問題，都要透過法院系統粗暴地將居民貼上「違占戶」的非法標籤，使其完全喪失居住生存的正當性，無疑是在先斬斷其腳筋的情況下，再要求其跪著收下眼前那根僅存的破爛拐杖，繼續蹣跚前行。畢竟在這短短幾天內，你能夠做什麼？你有本錢去說不嗎？

大觀社區自救會說，一家老小五人、七人，退輔會「善意」募來的一戶十萬元，是外頭幾個月的租金？又是延緩幾個月的流離失所？彷彿宣告著只要你們無權無勢，你們就應該憤恨地含淚吞下。大觀社區如此，華光社區亦如此，過去數不清的案例亦如此。土地掠奪的歷史長河裡，究竟何時才能真正終止那永劫輪迴的人間煉獄。

「我們不是沒有聲音，我們願意用自己的力量去抵抗制度的無情輾壓」大觀社區自救會強調，即便貧窮、無以安身又面臨怪手的步步進逼，還是願意為了過去與現在的所有無權者、犧牲者哀悼，願意為了改變而繼續奮鬥！反迫遷，要生存，拒絕製造「違占戶」。