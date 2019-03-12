迎接網紅新經濟　SHURE MOTIV系列打造微型行動影音工作室

▲SHURE MOTIV系列。（圖／SHURE提供）

記者邱倢芯／綜合報導

專業音頻品牌Shure推出了全新 MOTIV行動式數位電容麥克風系列成員MV88+行動收音套件。Shure致力將專業技術應用於消費者市場上，最新推出MV88+ 是一款專業優質可攜式立體聲電容麥克風，配備符合人體工學設計的義大利Manfrotto專業三腳架，防風罩、電話固定器和連接Lightning或USB-C設備的傳輸線等配件，全面進化行動錄音體驗，建議售價7,690元。

Shure代表資深區域銷售經理尹松齡表示，Shure近年推出的MOTIV系列提供更優質的移動錄音效果，Shure也看到了內容創作者隨時隨地製作內容的趨勢，全新MV88+幫助消費者更輕鬆地使用智慧型手機構建自己的影音工作室。

Shure官方認為，隨著Facebook與Youtube開放直播功能，新興直播平台竄紅，吸引大批影音創作者、直播主投身行列，充滿即視感、更高的互動性與紀錄性的影片風格受到現代閱聽族群的喜愛，｢影片、互動、直播」是網紅的成功模式，Shure因應趨勢推出手機專用的MV88+行動收音套件，承襲Shure在影音設備製造上的專業技術，MV88+在設計細節中更加進化，優質立體聲電容式麥克風能錄製出清晰細緻、層次豐富的音訊。

更備有GSM Immunity 功能，在充斥著電話訊號的地方作直播也不怕受到干擾。搭配免費的 ShurePlus MOTIV Audio 或 Video App使用，可變更麥克風的收音角度及增益等設定，並可錄製、編輯並分享音訊，混音處理，滿足創作者隨時隨地錄製專業影音的需求。

MV88+收音套件組合完整，可攜式立體聲電容麥克風搭配Manfrotto PIXI三腳架、手機夾具和熱靴支架夾具、USB-C和Lightning線，符合多數規格手機需求，與 iOS、Android裝置相容，插上手機即能直接收錄，立即滿足錄製精彩影音的需要。機身採用輕型、全金屬結構，更備有專用的收納包，能收納麥克風及所有配件，非常小巧好攜帶到任何地方。

無論是在工作室中拍攝YouTube影片，還是在擁擠的展會現場直播採訪，都可以輕鬆地使用MV88+不間斷地穩定收音與拍攝。為確保即時收音效果，更可搭配耳機作即時監聽錄音品質，確保作品完美呈現。對於隨身拍攝和簡單採訪而言，這樣的工具往往會比傳統攝錄影器材更好用，提升影音部落客、直播主與現場即時採訪錄影的全面音質需求。建議售價7,690元，即日起正式於台灣總代理GD Audio官方網站、PChome官方購物平台開賣。