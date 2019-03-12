雷皓明／【看電影聊法律】性別歧視下的《法律女王》

如果法律規定對你造成歧視，你會怎麼做？

如果法律規定「可以根據性別而有不同的規範」，你可以接受嗎？

身處於這個時代，我們很難認同。但在近期上映的《法律女王》（On the Basis of Sex）電影裡，女主角Ruth（美國最高法院大法官Ruth Bader Ginsburg）所處的時代，這樣的歧視無所不在：

就學時，法學院沒有女生廁所，因為根本沒有多少女生有機會進入法學院；即便是第一名畢業，也無法在律師事務所找到律師工作，因為雇主認為女人太情緒化、甚至偏激的認為，女性會讓男同事的妻子們嫉妒與吃醋。

盤點一下，在那個時代的美國，大大小小總共有178條法律歧視女性，而且所有的判決、判例全部支持「基於性別所生的歧視」。

傳統觀念vs.新價值觀 基於「性別」，男女待遇不同？

「生理性別」是與生俱來的，醫學上有明確的判斷標準，可是，醫學沒能告訴我們，為什麼社會覺得男性適合賺錢養家，女性適合持家煮飯（如果你覺得女生煮飯比較好吃，那一定有什麼誤會，別忘了男生裡有教我們「偷吃步」的阿基師）。

▲《法律女王》改編自現今美國最高法院大法官露絲拜德金斯伯格的故事，剛自法學院畢業的她，如何在男性至上的工作環境中，爭取性別平等。（圖／Catchplay提供）

原文網址: 費莉絲蒂瓊斯《法律女王》挑戰6分鐘法庭戲 本尊好評肯定 | ETtoday星光雲 | ETtoday新聞雲 https://star.ettoday.net/news/1387650#ixzz5hvD9GYoh

Follow us: @ETtodaynet on Twitter | ETtoday on Facebook《法律女王》是真人實事，講述美國最高法院大法官劇照。（圖／Catchplay提供）

法律中基於性別所產生的限制，並不來自於醫學上有明確標準的差異，而是源自於我們「價值觀」形塑的社會，而法律某程度而言是社會價值觀的投射。

當時，反方是這樣論述的：

「一旦形成這樣的先例，那孩子怎麼辦，家庭的價值會被破壞殆盡！」「法院不應該置千年來的傳統於不顧，做出與法律及判例相反的決定！」……

你是否對這些台詞覺得熟悉？其實，在每個時代都有類似的新舊價值觀衝突。有時候「保護孩子、守護家庭、遵循傳統」好像一道咒語，其實絮絮叨叨念著的人們也不知道自己到底在念些什麼？這些文字的具體內涵是什麼？

傳統觀念或新價值觀沒有一定誰好誰壞，只是如果傳統觀念過於根深蒂固，甚至不論原因的奉為圭臬，新的觀念往往難以被社會所接受，法律的修訂更不簡單。

刻板印象之所以需要被打破，是因為刻板印象透過惰性（動腦很累）降低我們從源頭思考觀念對錯的原因，就可能形成偏見；而在某些場合下，偏見被當成真理，就會對特定的族群產生壓迫。

法律的改變是因社會價值的改變

鄰座朋友閒聊：「還是美國法官有guts，就算覺得現行法制不合理，我也沒見到哪個台灣法官敢跟著制度對著幹！」但其實這不太是台灣法官的問題，是因為法體系的不同。

英美法體系下，法官的確可以透過判決來影響法律的解釋和運作邏輯（法官造法）；但是像我國是屬於大陸法體系，法律的修改需要經過立法院，或者個案在窮盡司法途徑後，透過大法官解釋來達到類似的效果。所以，跟guts無關，跟制度有關，因為我們把法律修改的權利交給了立法而非司法機關。

女主角Ruth在法庭上和法官們說：「我不是要各位改變這國家，這國家早已改變，不用法律允許。」價值觀的形成或改變並不會一朝一夕就發生，社會也不會突然間達成「共識」，我們所信仰的價值，需要不斷的被倡導、辯證、推廣，即便過程篳路藍縷，即便法律制度尚未完備，如果大家都能不怕辛苦的努力思考，用更理性、更開放的胸襟去看待每一個新的或舊的觀念，或許消除歧視、平等的被對待彼此，不會那麼遙不可及。

我一直都相信，只要我們繼續努力，我們所信仰的價值總會越來越多被討論或被接受的空間！

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●雷皓明，喆律法律事務所主持律師，著有《一不小心就被吉》。以上言論不代表本公司立場。