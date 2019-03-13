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一鍵數位化健檢報告　慧康生活科技推「HealthPass App」

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▲一鍵數位化健檢報告　慧康生活科技推「HealthPass App」。（圖／慧康生活科技提供）

▲慧康生活科技攜手中國信託、Bitmark發表「HealthPass App」。（圖／慧康生活科技提供）

記者姚惠茹／台北報導

慧康生活科技（Health2Sync）繼行動雲端醫療平台「智抗糖App」後，再發表最新產品「HealthPass健康護照App」，讓使用者能透過OCR（光學字元識別）技術一鍵數位化紙本健檢報告，並透過區塊鏈技術保護使用者對健康資料的所有權和使用授權。

基於區塊鏈不可篡改和追溯來源的特性，HealthPass App能夠把資料的所有權完全回歸給使用者，同時攜手中國信託和區塊鏈服務公司Bitmark首推全台第一個「健康資料信託」概念，藉由建立健康資料產業價值鏈，創造資料價值。

過去健檢報告都存放在醫療單位，但是用戶透過HealthPass App拍照或上傳健檢報告照片，App的OCR技術能辨識健檢報告上各項數值，一分鐘內數位化健檢報告，省去手動輸入的時間和解決紙本保管的困難，同時提供用戶多項指標解釋，讓用戶能進一步深入了解各項指標的意義。

▲一鍵數位化健檢報告　慧康生活科技推「HealthPass App」。（圖／慧康生活科技提供）

▲HealthPass健康護照App示意圖。（圖／慧康生活科技提供）

慧康生活科技共同創辦人暨執行長鄧居義表示，透過智抗糖App的經驗累積，了解當使用者掌握自己的健康資料時，能夠提升自我管理健康的效果，並做好慢性病的預防管理，因此慧康生活科技希望透過HealthPass App，為使用者安全儲存更全面的健康資料，協助用戶做好健康管理。

HealthPass App的用戶上傳數據後，將會協助用戶找尋適合分享數據的單位，透過區塊鏈端對端加密傳輸方式，在使用者同意的情況分享健康資料給指定第三方，將可透過分享數據貢獻己力促成醫療研究，並獲得相關產品折扣，或獎勵回饋，其中HealthPass App中的現金回饋機制將會由中國信託獨家專利的區塊鏈驗證付款服務支援，將回饋金直接撥款至使用者帳戶。

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關鍵字：健檢報告,慧康生活科技,HealthPass App,健康護照

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