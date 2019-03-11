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快訊／蔡英文國安會議提：反制大陸「一國兩制台灣方案」指導綱領

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▲▼總統蔡英文召開國安會議。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文召開國安會議。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

針對中國大陸「一國兩制台灣方案」對我國國家安全的影響。總統蔡英文11日召開國家安全會議，就兩岸、外交、經濟、民主法制等各層面聽取相關部門報告，並在會後提出因應及反制「一國兩制台灣方案」指導綱領，作為國安團隊與行政部門因應這項挑戰的行動準則。
 
蔡英文談話全文：

今天我們召開國家安全會議，這次會議最重要的目的，就是針對北京當局「一國兩制臺灣方案」，來確立我們政府的政策方針及相關機制。

今年1月2日，中國國家主席習近平在所謂「告臺灣同胞書」四十週年紀念談話中，已經明白揭示「一國兩制臺灣方案」的統一進程。中共近日召開的兩會，也將習主席的談話列為今後對臺灣工作的核心事項。

這些動作都在在顯示，北京當局已經將統一臺灣的工作納入政治議程，這讓兩岸關係進入極為嚴峻複雜的階段。

政府目前的兩岸政策主張是維持現狀，就是捍衛中華民國主權獨立的現狀。我要強調，「一國兩制」不只單方面破壞現狀，更是意圖消滅中華民國的主權，強迫臺灣接受被中國統一。從歷次的民調看來，絕大多數的臺灣人民都無法接受。

1月2日，我代表臺灣民意清楚地回應「一國兩制臺灣方案」，北京當局表面上降溫，但實際推動的力道卻是有增無減。實際推動的力道也顯現出來，中國在推動一國兩制的決心。過去一段時間，北京當局也持續進行侵害我國主權的作為，這已經對臺灣的民主自由構成威脅。

在軍事上，我們也看到軍艦軍機繞臺，不斷挑釁。在外交上，不斷挖走我們的邦交國，矮化、甚至阻斷臺灣的國際組織參與。在經濟上，磁吸我們的資本和人才，竊取高科技產業的機密技術。

在資訊上，製造大量假消息，從內部直接破壞民主體制的公平與開放。在地方政治上，滲透到我們的社會內部，以政治性採購利誘臺灣的地方政府，甚至招納我村里長，出任對岸村委執行主任。

任何在臺灣執政的政府，都希望兩岸和諧交流，關係正常健康。我就任以來，以不挑釁、不對抗、不製造兩岸的緊張，也不挑起兩岸軍事的衝突。北京當局卻利用我們開放和自由的民主體制，持續介入臺灣的政治、經濟和社會發展，這已經構成當前臺灣最大的風險。

也因此我在新年談話的時候，提出建構兩岸交流的三道防護網：也就是民生安全、資訊安全、和民主防護網。這是當前最優先要落實的國安議題與任務，在座的每一位都有責任。

我要再一次地強調，我所領導的政府，致力維持兩岸和平穩定，支持兩岸的正常交流。不過，我們堅決反對一國兩制，也拒絕任何被統一的過渡性安排。這不是戰爭或者是和平的抉擇，而是維持中華民國主權獨立現狀、或被中國統一的抉擇。

面對「一國兩制」的挑戰，臺灣的政治領導人物必須要負起責任，也就是：捍衛中華民國主權的責任，維護民主自由生活方式的責任，維持臺海與區域和平的責任，以及為世世代代臺灣人保留選擇權的責任。

中華民國臺灣是民主國家，我們的未來，我們自己決定。這是我們的底線，這一條底線，是臺灣所有政黨、政治人物、都必須要共同遵守的底線。

今年是五四運動一百週年，也是六四天安門事件三十週年。「民主」才會是今年兩岸的關鍵字。

我要鄭重地呼籲北京當局，兩岸的和平發展，關鍵在於中國能否走上民主化。唯有兩岸都採行民主體制，才能對等溝通、和平共處、化解分歧、柳暗花明。

習主席昨天的講話，藉由「惠臺利民」的融臺政策，為實現「一國兩制臺灣方案」鋪路。我們不反對照顧大陸台商、台生，不過我必須說，「惠臺利民」應該是發自真心的友好，而不是推動一國兩制的工具。真正的「惠臺」，應該是正視中華民國存在的事實，同時也讓中國走向民主法治之途。

最後，我要告訴全體國人同胞，朝野政黨雖然立場有別，中央地方雖然權責不同，不過，與中國大陸交流、互動、合作，都必須以維護國家主權跟臺灣整體利益為前提。

我們不反對交流，我們反對的是一國兩制。我們致力於追求和平，一切國防的精進都是為了避免衝突。面對兩岸新情勢，政府有責任捍衛國家主權，以自由民主開放來開啟兩岸的良性競爭。我們對臺灣所堅持的普世價值有信心、對臺灣經濟、社會、民主制度也有信心。

只要我們團結，國家主權、自由民主就不會被併吞侵蝕，一國兩制就不會成為臺灣的未來。也唯有一個堅實團結的臺灣，才能確保兩岸和區域永久的 和平。

現在，我們就開始這一次國家安全會議。
 
因應及反制「一國兩制臺灣方案」指導綱領：

為因應中國「一國兩制臺灣方案」對國家安全之重大挑戰，確保國家主權與世代國人對臺灣未來前途的選擇權利，總統特裁示本指導綱領，作為國安團隊及行政部門行動之準則，以強化國安作為，避免國家經濟社會正常運作受到衝擊。

兩岸：正面看待兩岸交流，堅持對等尊嚴原則，以民主為互動基礎，參考主要民主國家作為，全面檢視兩岸交流相關規定的落實。積極反制中共假借交流，對我國統戰滲透，干預我國內事務。

民主法制 ： 立即推動兩岸條例修正案，加速完成民主防護網的法制工作，以強化民主監督程序與防衛機制。

經濟：  因應美中經貿衝突及國際經貿局勢變遷，積極協助臺商回臺投資，致力促進產業轉型升級，強化國際佈局，穩定總體經濟發展。提升臺灣在全球產業鏈的優勢與戰略地位，積極與主要貿易夥伴洽簽多邊、雙邊經貿協議。

外交： 善用國際友我新情勢，結合國際社會，反制中共消滅中華民國主權行徑 。
安全： 嚴密掌握中國大陸的政經社會情勢變化，防制中共對我國進行輿論操弄、社會滲透、竊取國防及核心產業機密，以維護國家安全與社會安定。

國防 ：穩定增加國防預算，全面提升國軍戰力，以嚇阻中國軍事冒進，確保中華民國主權及民主自由。

社會：全面加強社會溝通，凝聚人民對兩岸政策共識，團結內部，以一致行動捍衛國家主權。

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