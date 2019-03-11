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失散22年再重逢　53歲失憶男抱母痛哭：以為見不到您了

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▲▼黃德葵與失散22年的母親。（圖／紅星新聞）

▲黃德葵與失散22年的母親。（圖／紅星新聞）

大陸中心／綜合報導

「離家22年，記憶中的小路成了水泥大道，橘子樹也發展成橘子林。」一對失散22年的母子8日在四川眉山市青神縣重逢，53歲的黃德葵跪在年逾八旬的母親腳下痛哭，「媽媽啊，我終於見到您了，這22年來我一直想您，都以為再也見不到您了。」

1997年，31歲的黃德葵到湖南張家界等地打工，遭遇車禍致喪失部份記憶，包括家在何處、家人的姓名，還丟失身份證等物品，「忘了家鄉在哪、不記得家人的姓名，卻從未忘記媽媽的模樣。」

失去記憶的黃德葵，在張家界某餐飲館內工作，記憶也逐漸恢復，「但也記不清，只記得家在青神縣，卻說不出具體地址」。透過朋友介紹，黃德葵在河北成家、生子，卻沒有放棄尋找媽媽，「努力想，我怕把媽媽的樣子忘掉，忘記了就再也找不到家了。」

由於身邊沒有任何身分證明文件，岳父母與妻子也相繼離世，照顧小孩的責任落在他身上，「我沒辦法實名買車票，還要照顧小孩，年紀愈來愈大了，真的還能找到媽媽嗎？」

青神縣公安局黑龍派出所表示，2018年12月接獲83歲婦人的報案，希望協尋失蹤22年的兒子，不過經DNA比對後並無收穫。今年2月，派出所辦理「二代身分證」時，有返鄉工人提到，張家界似乎有失憶工人。

▼黃德葵。（圖／紅星新聞）

▲▼黃德葵與失散22年的母親。（圖／紅星新聞）

河北某餐館業者向黑龍派出所表示，店內有名1997年到店裡任職的員工，「他姓名跟住址都說不清，就只記得『青神縣』」。民警透過照片與視訊電話，讓家屬確認該男子就是失蹤22年的黃德葵，「想到他沒有身分證，沒辦法搭車，我們利用辦案的空檔開車去接他。」

黃德葵4日回到青神縣黑龍鎮，記憶慢慢復甦，「還是記憶裡的場景，就像22年前他們送我出去打工一樣，腦袋裡一股電流穿過，消失的記憶像電影快進般閃現。」

▼黃德葵抱母親痛哭。（圖／紅星新聞）

▲▼黃德葵與失散22年的母親。（圖／紅星新聞）

黃德葵說，他一眼就認出在人群裡守候的母親，立刻上前跪下，緊抱母親雙腿，「媽媽，媽媽，我以為再也見不到您了......」。他表示，回家的第一晚，他守著媽媽與姊姊，將22年所經歷的事，全部說給重聽的媽媽聽，「經常半夜想起媽媽，還有想起爸爸、媽媽做的香腸、臘肉的味道。」

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關鍵字：失憶,流浪,黃德葵

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