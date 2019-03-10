外表不重要！女生公認最喜歡的「5種男生類型」　想脫單就靠這次

▲比起外在條件，大部分女生更在乎相處感覺。（示意圖／記者黃克翔攝）

生活中心／綜合報導

對大部分的女生而言，另一半的外在只要整齊乾淨就好，更在意的是相處起來的感覺。網紅《那個女生Kiki》在IG上發文，徵詢哪些類型最容易讓女網友心動想交往，彙整超過百位女生的意見後，發現擁有這5個特點更有魅力，讓女生想不被吸引都難。



第5名：霸氣男

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男生一旦把對方當成自己人之後，就不讓女生受到一點點傷害，當看到女生被人欺負時，總會第一個站出來幫忙擋劍，甚至看到其他男生出現時，就會表現出「她是我的」的那種感覺。Kiki認為，雖然有時候感覺起來有點霸道，但的確滿足不少女生對「霸道總裁愛上我」的想像，尤其是對很有少女心的女生，真的非常有魅力。

第4名：幽默男

男生在外總是表現出開心、活潑的樣子，讓人家覺得正向好親近，而這時如果對方是一個很有幽默感的人，也會讓女生覺得很有趣，不怕講話的時候沒話聊，又能時時刻刻增添生活中的情趣。Kiki指出，這種非常懂得怎麼逗女生開心的男生，會吸引女生想要一直黏著對方，但前提是要懂得看場合，清楚自己什麼時候可以開玩笑，什麼時候該認真，才會讓人覺得特別有魅力。

第3名：穩重男

這類男生不會油嘴滑舌，對自己的人生負責任又有目標，想做的事情不會只是空談，是會用實際行動去證明一切的人，一旦設定目標，就會非常努力的去達成，在自己該負責的地方認真。Kiki表示，女生會覺得跟這樣的男生在一起很有安全感，特別想要陪伴在對方身邊，跟對方一起成長，特別是想穩定愛情的女生，這樣的男生才能夠一起計畫將來，特別想跟這類男生交往甚至結婚。

第2名：高冷反差男

這種男生外表看起來冷冷的，似乎好像不太在意任何人，但卻總是默默幫助女生，也不會把做過的事掛在嘴邊邀功，雖然看起來好像什麼事情都沒有做，也沒有主動去追求女生，卻反而更容易讓人心動。Kiki指出，這類男生露出只對女生一個人才有的表情，因為平常好像都沒什麼反應，所以不管是小吃醋、小生氣都很撩，會讓女生感覺自己很特別。

第1名：暖男

這類男生不管做什麼事情都會處處想到女生，平常也會認真傾聽女生想法，聽完後會給予一些有實用性的意見，相處時特別注重小細節，例如看到幫忙提重物，或是讓女生走馬路內側。Kiki認為，這些小小的舉動在女生的心中大加分，讓女生特別心動，因為會覺得男生很認真，很用心對待自己，不過要特別強調，大部分女生喜歡的不是中央空調，而是只暖她一個人的小小暖爐。