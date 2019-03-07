出版社贈書　書蟲蔡英文堅持付錢：這樣我才能帶回家

圖文／鏡週刊
總統蔡英文日前到「水準書店」一口氣買了19本書，其中8本為八旗出版社的講談社《興亡的世界史》，而今年獲得台北書展編輯獎的八旗文化主編王家軒，得知總統偏好歷史書籍，決定送書給總統，讓總統看好看滿，在總統府幕僚的協助下，6日在總統府與總統會面，並於府內與蔡英文相談甚歡，讚許蔡總統是位貨真價實的「愛書人」。會後，蔡英文總統堅持付書錢，她表示：「這樣我才能把書帶回家看。」
王家軒在臉書上以「總統的閱讀課」為題寫道，總統談起各國歷史如數家珍，除了歷史老師外，大概無人能及。他說，總統一直有一個困擾，她希望能讀到更多元、不同視角、不同史觀的歷史，且最好是本地人寫的，而不是英文。
多年前曾去中亞的蔡英文，被中亞的地形地貌的壯闊、美麗風景大為震撼，但蔡總統告訴王家軒，她認為台灣對整個中亞的理解非常貧乏，她認為相當可惜，從中國的角度來看就是一個元朝，古代中國人寫的歷史只有一件張騫通西域，連匈奴也還是「奴」，充滿歧視意味。
除了中亞，蔡總統也主動向王家軒提到韓國，表示過去課本上提到韓國可能只有薛仁貴、蓋蘇文，都是中國人看到的韓國而已，韓國的近代歷史相當精彩，但遠古歷史更好看，那時候還不叫高句麗。蔡英文總統也說，韓國的歷史滿悲慘的，今天能走到開始要成為強大的國家，有時看韓國人，會覺得與台灣人是同病相憐。而可惜的是，一直沒有一本很全面的韓國史，有次她向韓國人索取好的韓國史，拿到的卻是英文。
除了中亞、韓國外，蔡英文對強權周邊的弱勢小國特別感興趣，八旗文化社長贈送「近代以色列的創世紀」奧茲的《愛與黑暗的故事》給蔡英文時，她表示先前看《耶路撒冷三千年》後不免嘆息，認為這個國家太悲慘了，統治者一個接著一個來來去去，但也因為這麼多苦難，造就了它的魅力。
王家軒表示，顯然蔡英文總統是一位重度閱讀迷，過去當學者時，看書都要先看30分鐘、1小時，慢慢進入狀況，再連續讀2、3小時，但現在公務繁忙沒有餘裕，因此她相當羨慕編輯，能整天與書為伍。但最令王家軒感動的是，總統的閱讀都有明確目的，非單為了個人興趣，而是為了政治使命而讀、為台灣的方向作思考。因此對韓國、以色列這些在強權夾縫中生存的小國，她特別著迷，對印度、東南亞也很感興趣，除了他們豐富的歷史文化、政府新南向政策，肯定也是因為它們與台灣一樣，都面臨中國因素的壓力。
王家軒也說，從小英的閱讀品味來看，越艱難、苦難的民族，她越感興趣，提到以色列時，蔡英文說：「台灣人可以活得很精采，因為台灣充滿了巨大的挑戰！」有時她會想若能像美國鄉下農夫一樣，一輩子在田園生活多舒服清幽，但轉念又想那樣不好，還是台灣好，精彩有意義。
而這次出版社的贈書拜訪，讀書共和國社長郭重興與八旗總編輯富查總共送給蔡英文12本書，但蔡英文堅持一定要付錢，她說：「你們送的書我一定要付錢，付了錢這些書我才能拿回家看。否則這些贈書只能留在總統府檔案室裡，我不能帶回家看。」
- 82年生的金智英（漫遊者出版）
- 最黑暗的時刻（八旗出版）
- 亞歷山大的征服與神話（八旗出版）
- 地中海世界與羅馬帝國（八旗出版）
- 絲路、遊牧民與唐帝國（八旗出版）
- 亦近亦遠的東南亞（八旗出版）
- 印加與西班牙的交錯（八旗出版）
- 東印度公司與亞洲的海洋（八旗出版）
- 大清帝國與中華的混迷（八旗出版）
- 大日本．滿洲帝國的遺產（八旗出版）
- 從蒙古到大清：遊牧帝國的崛起與承續（台灣商務印書館出版）
- 新加坡史（台灣商務印書館出版）
- 泰國史（台灣商務印書館出版）
- 寮國史（台灣商務印書館出版）
- 緬甸史（台灣商務印書館出版）
- 新韓國人：從稻田躍進矽谷的現代奇蹟創造者（聯經出版）
- 朝鮮王朝的歷史解謎（遠足出版）
- 朝鮮王朝的衣食住解謎（遠足出版）
- 帝國暮色：鴉片戰爭與中國最後盛世的終結（衛城出版）
- 克雷的橋
- 愛與黑暗的故事
- 終戰這一天
- 旅人
- 無名者
- 人類文明的黎明與黃昏
- 草原王權的誕生
- 迦太基與海上商業帝國
- 歐洲霸權的光與影
- 搖擺於歐亞間的沙皇們
- 大英帝國的經驗
- 看見南亞
更多鏡週刊報導
用謊言包裝而成的韓國瑜？ 寇謐將批韓流撕裂台灣
「沒有大陸台灣活不下去」 黃智賢：追求國家統一我們的本分
「一國兩制下台灣可享10項特權」 陸少將報導被下架