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出版社贈書　書蟲蔡英文堅持付錢：這樣我才能帶回家

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圖文／鏡週刊

總統蔡英文日前到「水準書店」一口氣買了19本書，其中8本為八旗出版社的講談社《興亡的世界史》，而今年獲得台北書展編輯獎的八旗文化主編王家軒，得知總統偏好歷史書籍，決定送書給總統，讓總統看好看滿，在總統府幕僚的協助下，6日在總統府與總統會面，並於府內與蔡英文相談甚歡，讚許蔡總統是位貨真價實的「愛書人」。會後，蔡英文總統堅持付書錢，她表示：「這樣我才能把書帶回家看。」

王家軒在臉書上以「總統的閱讀課」為題寫道，總統談起各國歷史如數家珍，除了歷史老師外，大概無人能及。他說，總統一直有一個困擾，她希望能讀到更多元、不同視角、不同史觀的歷史，且最好是本地人寫的，而不是英文。

多年前曾去中亞的蔡英文，被中亞的地形地貌的壯闊、美麗風景大為震撼，但蔡總統告訴王家軒，她認為台灣對整個中亞的理解非常貧乏，她認為相當可惜，從中國的角度來看就是一個元朝，古代中國人寫的歷史只有一件張騫通西域，連匈奴也還是「奴」，充滿歧視意味。

除了中亞，蔡總統也主動向王家軒提到韓國，表示過去課本上提到韓國可能只有薛仁貴、蓋蘇文，都是中國人看到的韓國而已，韓國的近代歷史相當精彩，但遠古歷史更好看，那時候還不叫高句麗。蔡英文總統也說，韓國的歷史滿悲慘的，今天能走到開始要成為強大的國家，有時看韓國人，會覺得與台灣人是同病相憐。而可惜的是，一直沒有一本很全面的韓國史，有次她向韓國人索取好的韓國史，拿到的卻是英文。

除了中亞、韓國外，蔡英文對強權周邊的弱勢小國特別感興趣，八旗文化社長贈送「近代以色列的創世紀」奧茲的《愛與黑暗的故事》給蔡英文時，她表示先前看《耶路撒冷三千年》後不免嘆息，認為這個國家太悲慘了，統治者一個接著一個來來去去，但也因為這麼多苦難，造就了它的魅力。

王家軒表示，顯然蔡英文總統是一位重度閱讀迷，過去當學者時，看書都要先看30分鐘、1小時，慢慢進入狀況，再連續讀2、3小時，但現在公務繁忙沒有餘裕，因此她相當羨慕編輯，能整天與書為伍。但最令王家軒感動的是，總統的閱讀都有明確目的，非單為了個人興趣，而是為了政治使命而讀、為台灣的方向作思考。因此對韓國、以色列這些在強權夾縫中生存的小國，她特別著迷，對印度、東南亞也很感興趣，除了他們豐富的歷史文化、政府新南向政策，肯定也是因為它們與台灣一樣，都面臨中國因素的壓力。

王家軒也說，從小英的閱讀品味來看，越艱難、苦難的民族，她越感興趣，提到以色列時，蔡英文說：「台灣人可以活得很精采，因為台灣充滿了巨大的挑戰！」有時她會想若能像美國鄉下農夫一樣，一輩子在田園生活多舒服清幽，但轉念又想那樣不好，還是台灣好，精彩有意義。

而這次出版社的贈書拜訪，讀書共和國社長郭重興與八旗總編輯富查總共送給蔡英文12本書，但蔡英文堅持一定要付錢，她說：「你們送的書我一定要付錢，付了錢這些書我才能拿回家看。否則這些贈書只能留在總統府檔案室裡，我不能帶回家看。」

 
蔡英文在水準書局的買書單
  1. 82年生的金智英（漫遊者出版）
  2. 最黑暗的時刻（八旗出版）
  3. 亞歷山大的征服與神話（八旗出版）
  4. 地中海世界與羅馬帝國（八旗出版）
  5. 絲路、遊牧民與唐帝國（八旗出版）
  6. 亦近亦遠的東南亞（八旗出版）
  7. 印加與西班牙的交錯（八旗出版）
  8. 東印度公司與亞洲的海洋（八旗出版）
  9. 大清帝國與中華的混迷（八旗出版）
  10. 大日本．滿洲帝國的遺產（八旗出版）
  11. 從蒙古到大清：遊牧帝國的崛起與承續（台灣商務印書館出版）
  12. 新加坡史（台灣商務印書館出版）
  13. 泰國史（台灣商務印書館出版）
  14. 寮國史（台灣商務印書館出版）
  15. 緬甸史（台灣商務印書館出版）
  16. 新韓國人：從稻田躍進矽谷的現代奇蹟創造者（聯經出版）
  17. 朝鮮王朝的歷史解謎（遠足出版）
  18. 朝鮮王朝的衣食住解謎（遠足出版）
  19. 帝國暮色：鴉片戰爭與中國最後盛世的終結（衛城出版）
八旗文化送蔡英文看什麼？
  1. 克雷的橋
  2. 愛與黑暗的故事
  3. 終戰這一天
  4. 旅人
  5. 無名者
  6. 人類文明的黎明與黃昏
  7. 草原王權的誕生
  8. 迦太基與海上商業帝國
  9. 歐洲霸權的光與影
  10. 搖擺於歐亞間的沙皇們
  11. 大英帝國的經驗
  12. 看見南亞


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