台藝術家登《亞洲達人秀》！「人體大環」360°優雅自轉　驚艷評審

▲楊世豪稱大環為「我的夥伴」。（圖／翻攝自Asia`s Got Talent）

生活中心 /綜合報導

台灣藝術家楊世豪日前上知名節目《亞洲達人秀》（Asia's Got Talent）表演人體大環，以輕柔古典樂搭配優雅自信的表演博得觀眾掌聲，連3位評審也一致讚賞，「謝謝你，那是多麼美的一刻啊。」

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「我來自台灣，我跟我的夥伴，一個大圈圈，我們即將要展現一個很真實的表演」，26歲的楊世豪以一身灰色民俗風的穿著登上《亞洲達人秀》舞台，以中文自我介紹，臉上始終帶著微笑。

▲▼楊世豪的表演完美地與大環融為一體。（圖／翻攝自Asia`s Got Talent）

楊世豪在2分40秒的表演當中，多次以優美沉穩的姿態贏得觀眾的掌聲，也讓評審連連稱讚。也是評審之一的南韓偶像團體2PM前隊長朴載範說，「看完表演感覺就像你在跟你的大圈圈約會」，雖然看過許多類似表演，「但從沒有人像你這樣優雅。」

另一名評審印尼知名歌手安谷（印尼語，Anggun Cipta Sasmi）說，「我想要謝謝你，因為這是多麼美麗的時刻。」評審中唯一一名非亞洲人、知名詞曲創作家佛斯特（David Foster）表示，「偶爾會有這種美好的時刻出現，3位評審和觀眾們能夠被表演轉換到某個地方，而當我看著你時，這件事確實發生了。」

▲表演得到3位評審與觀眾的讚賞。（圖／翻攝自Asia`s Got Talent）

節目在2月底播出，楊世豪2月28日在臉書表示，突然出現一堆訊息，才發覺原來《亞洲達人秀》已經播出了。他說，雖然不太喜歡看電視節目，也很少在臉書分享自己的表演，「但為了讓楊世豪有更多影響力，只能讓更多人看見，就請你們用力分享了！」

高中美工科出身的他，到大學才開始接觸表演藝術，原本個性羞澀，經過在國立台灣戲曲學院4年的練習，已經成為一個專業的表演者。楊世豪目前是加拿大幻光馬戲團（Cirque Eloize）的儲備演員，2017年獲得亞洲空中舞蹈大賽開放組亞軍（大環）；2016年獲得台灣國際雙十流域街頭藝人大賽社會組冠軍（鐵環）；2015年瑞士國際馬戲藝術節賽事YOUNG STAGE排名世界第6獲得德國演出合約獎。