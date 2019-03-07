　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台藝術家登《亞洲達人秀》！「人體大環」360°優雅自轉　驚艷評審

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台藝術家「人體大環」超優雅　《亞洲達人秀》評審讚：多美的一刻。（圖／翻攝自Asia`s Got Talent）

楊世豪稱大環為「我的夥伴」。（圖／翻攝自Asia`s Got Talent）

生活中心 /綜合報導

台灣藝術家楊世豪日前上知名節目《亞洲達人秀》（Asia's Got Talent）表演人體大環，以輕柔古典樂搭配優雅自信的表演博得觀眾掌聲，連3位評審也一致讚賞，「謝謝你，那是多麼美的一刻啊。」

請繼續往下閱讀...

「我來自台灣，我跟我的夥伴，一個大圈圈，我們即將要展現一個很真實的表演」，26歲的楊世豪以一身灰色民俗風的穿著登上《亞洲達人秀》舞台，以中文自我介紹，臉上始終帶著微笑。

▲▼台藝術家「人體大環」超優雅　《亞洲達人秀》評審讚：多美的一刻。（圖／翻攝自Asia`s Got Talent）

▲▼楊世豪的表演完美地與大環融為一體。（圖／翻攝自Asia`s Got Talent）

▲▼台藝術家「人體大環」超優雅　《亞洲達人秀》評審讚：多美的一刻。（圖／翻攝自Asia`s Got Talent）

楊世豪在2分40秒的表演當中，多次以優美沉穩的姿態贏得觀眾的掌聲，也讓評審連連稱讚。也是評審之一的南韓偶像團體2PM前隊長朴載範說，「看完表演感覺就像你在跟你的大圈圈約會」，雖然看過許多類似表演，「但從沒有人像你這樣優雅。」

另一名評審印尼知名歌手安谷（印尼語，Anggun Cipta Sasmi）說，「我想要謝謝你，因為這是多麼美麗的時刻。」評審中唯一一名非亞洲人、知名詞曲創作家佛斯特（David Foster）表示，「偶爾會有這種美好的時刻出現，3位評審和觀眾們能夠被表演轉換到某個地方，而當我看著你時，這件事確實發生了。」

▲▼台藝術家「人體大環」超優雅　《亞洲達人秀》評審讚：多美的一刻。（圖／翻攝自Asia`s Got Talent）

▲表演得到3位評審與觀眾的讚賞。（圖／翻攝自Asia`s Got Talent）

節目在2月底播出，楊世豪2月28日在臉書表示，突然出現一堆訊息，才發覺原來《亞洲達人秀》已經播出了。他說，雖然不太喜歡看電視節目，也很少在臉書分享自己的表演，「但為了讓楊世豪有更多影響力，只能讓更多人看見，就請你們用力分享了！」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

高中美工科出身的他，到大學才開始接觸表演藝術，原本個性羞澀，經過在國立台灣戲曲學院4年的練習，已經成為一個專業的表演者。楊世豪目前是加拿大幻光馬戲團（Cirque Eloize）的儲備演員，2017年獲得亞洲空中舞蹈大賽開放組亞軍（大環）；2016年獲得台灣國際雙十流域街頭藝人大賽社會組冠軍（鐵環）；2015年瑞士國際馬戲藝術節賽事YOUNG STAGE排名世界第6獲得德國演出合約獎。

ET快訊
幼稚園老師女友「我想生孩子」！他慘遭蹂躪身心崩潰

關鍵字：楊世豪,亞洲達人秀,Asia's Got Talent

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

東南科大標榜外籍生「喜歡加班、免一例一休」　副校長道歉

千枚銅板買iPhone XR…10元丟好丟滿　正妹店員「數到厭世」成亮點

35K「27歲處女男」找結婚對象！一個月給對方1500元　網驚：1天只能花50

台藝術家登《亞洲達人秀》！「人體大環」360°優雅自轉　驚艷評審

終結抽籤惡夢！5年擴大「公幼率」　增至3千班、7.9萬名額

「妳要照顧好自己剩下妳一個了」3白血病友2人走了　她：老天別帶走我

影／玉山下起3月雪！雪花紛飛「白茫茫一片」　凌晨積雪1公分

快訊／玉山積雪1公分「今晚最凍10度」中投大雨特報　全台濕冷到周日

南投寶島時代村母親節復村　超過200人搶當村民！網：噗菈嘉女神會復出嗎

影／和韓國瑜拚到底！陳吉仲赴日賣香蕉　簽下3年4.3億外銷合約

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

台灣2阿嬤打破疊杯世界紀錄　92歲嬤杯面磨損遭判失格...

明星們4大尷尬場面曝光！　網友看不下去....快要窒息

《炮仔聲》家雯救星出現！ 「特殊台語腔」一開口PTT秒塞爆

窗簾忘了拉！丫頭裸體「對面大樓全看光」　 吳宗憲：隔壁房價暴漲

愷樂玩遊戲太緊張「喊出演員李ＯＯ」　 毛弟傻眼：那是她前男友！

東南科大標榜外籍生「喜歡加班、免一例一休」　副校長道歉

千枚銅板買iPhone XR…10元丟好丟滿　正妹店員「數到厭世」成亮點

35K「27歲處女男」找結婚對象！一個月給對方1500元　網驚：1天只能花50

台藝術家登《亞洲達人秀》！「人體大環」360°優雅自轉　驚艷評審

終結抽籤惡夢！5年擴大「公幼率」　增至3千班、7.9萬名額

「妳要照顧好自己剩下妳一個了」3白血病友2人走了　她：老天別帶走我

影／玉山下起3月雪！雪花紛飛「白茫茫一片」　凌晨積雪1公分

快訊／玉山積雪1公分「今晚最凍10度」中投大雨特報　全台濕冷到周日

南投寶島時代村母親節復村　超過200人搶當村民！網：噗菈嘉女神會復出嗎

影／和韓國瑜拚到底！陳吉仲赴日賣香蕉　簽下3年4.3億外銷合約

6人南下談判2人遭砍、槍傷　北上直送「黑道急救站」遭拒收

高雄長腿辣妹騎樓摔倒斷腿骨痛炸　凶器曝光竟是「綠豆湯」

拿安全帽「狠砸17歲少女臉」...壓地性侵！渣男還找朋友一起來

華為向日系供應鏈增加訂單　全因「買不到美國貨」

紅襪蝴蝶球投手吃禁藥　遭禁賽80場連2年坐球監

「女力91分」亞洲第一！外交部小編偷酸「某國」只拿76分

差點和ZICO、宋旻浩組團！韓語嘻哈入門從這2位開始聽就對了

東南科大標榜外籍生「喜歡加班、免一例一休」　副校長道歉

潮T男當車手　跑斷腿還沒領到就被抓了

小嫻被瞎爆「婚變後鏟肉15kg」！　減肥2關鍵正面回應了

黑髮正妹想紅！夜戰6男 「無碼片瘋傳」：恭喜你們獲得愛滋病

生活熱門新聞

包子店母下跪！韓總不吃了…兒崩..

沒懷孕遭婆婆羞辱！九天玄女託夢..

皺手洗車10hrs！70歲爸苦..

苦奔1個月買生日禮！回醫院閨蜜..

快訊／台中南投大雨特報　今晚最..

寶島時代村確定復活　超過200..

搬大體電梯突卡住　亡者夫說完話..

男友視訊眼神狂飄　劇情神轉她崩..

約砲碰上黑人　台妹戰4次想死了

健身房瘦10KG！勵志真相網笑..

裸睡男被貓咬痛到狂跳：以為春夢..

強烈冷氣團「挾雨暴襲」急凍探1..

遊二十五淑女墓　他一句話招厄運..

義大利男友騙25億　她嫁大陸富..

更多熱門

相關新聞

台11歲烏克麗麗神童「登上艾倫秀」！

台灣的11歲小神童馮羿從小就學音樂，養成了一手烏克麗麗神技，還曾登上大型選秀節目《亞洲達人秀》（Asia's Got Talent ），而且成為台灣第一位挺進決賽的參賽者，揚名國際。如今他又創造新話題，宣布要登上美國知名節目《艾倫秀》，成了第3組受邀上節目的台灣人。

《亞洲達人秀》「南韓饒舌大咖」回歸

台灣弟秀烏克麗麗　達人秀評審讚翻

台灣神童《達人秀》爭冠！快投票～

台灣第一人！10歲神童進達人秀決賽

讀者迴響

發燒話題

錦戶亮 大S汪小菲 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 陶嫚曼 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 勝利染毒 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 王令麟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

包子店母下跪！韓總不吃了…兒崩潰

波音727住20年！森林驚見巨無霸豪宅

沒懷孕遭婆婆羞辱！九天玄女託夢竟懷上

女友需求大每周榨乾　他遭蹂躪想分手

賓士男酒駕載女友撞女　母心痛搥胸

小鬼緊牽Debbie認了：有愛的感覺

關狗籠太久四肢變形　14歲女童遭虐慘死

四大血型性格特徵大揭露

「水加春藥」放冰箱！前妻一喝性情大變

孕妻慘遭凌辱！丈夫怒分屍性侵犯

最暖早餐店！老闆的願望逼哭網友

斯亞穿泳裝熱舞「蹦出半球」　助理不敢看

郭宗坤心臟衰竭「心室冒出血塊」：不敢告訴柯以柔

賈靜雯破尺度「性感照」為修杰楷慶生

「我兒對不起你」老父向邵庭道歉

更多

最夯影音

更多

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面