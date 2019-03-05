　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

月領35K男超綠！老婆勾搭「年薪百萬高帥男」…床上裸拍曖昧好朋友

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

外遇、偷情、男女。（圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

▲老婆竟然在外面有好朋友。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

社會中心／綜合報導

在電影公司工作、月領3萬5000元的劉姓男子與中國籍周姓女子在2015年結婚，婚後卻發現周女竟然外遇高富帥、年薪百萬的陸姓保險業務「小王」，還見到數張兩人裸體共枕的自拍照，甚至有對話「再做炮友不會尷尬？」等曖昧內容，他對此怒告妨害家庭並要求賠償100萬元，台北地院判陸男應賠30萬元。

根據判決書內容，與周女結婚的劉男發現，老婆在臉書與LINE上和陸男聯繫，兩人對話內容包括「再做炮友不會尷尬？」「可是跟我見面你不尷尬？」「我有什麼好尷尬」「因為妳結婚沒告訴我嘛？」等曖昧訊息，還有數張兩人共睡一床、裸體自拍的照片，於是憤而提出離婚的訴訟。

去年7月，台北地院判准離婚後，劉男再另對周女、陸男依妨害家庭提告，並同時針對陸男提出民事告訴，配偶權遭侵害求償100萬元精神撫慰金。然而，刑事方面，台北地檢署認為，僅有曖昧訊息和裸體自拍的照片還無法證明周女、陸男兩人通姦，因此處分不起訴。

陸男當庭表示，兩人只是在網路上認識，中間沒有交往，僅見過3、5次面，包括去公園、吃小火鍋、幫周女搬家等，這段期間，周女沒有透露自己已婚，但搬家時有抱怨男友「包子」都不關心她。至於親密照片，陸男解釋，LINE對話照片的確是他本人，但會拍那些照片是因為測試周女的男友會不會關心她，因此配合讓男友吃醋，重新獲得關愛。

法官認為，周女、陸男兩人的對話明顯煽情，也超過一般朋友的界線，甚至有裸露上身共睡一床的合照，即便兩人稱沒有男女交往，但論常理，怎麼可能隨意裸身並躺臥女性友人的床上，何況陸男辯稱故意拍攝照片給周女男友吃醋，也不符合常情。因此認定陸男侵害劉男配偶權，考量經濟條件，判決陸男應賠償30萬元，可上訴。

ET快訊
正妹望高寮燒炭尋恩人！目擊者：是這群年輕人…救援影片曝光
欠債要付孩子學費！他搶玉山銀行50萬　騎車趕去郵局匯款
傍晚變天轉雷雨「全台連下5天」　兩波冷空氣接力探12度

關鍵字：裸身,朋友,男女,配偶

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

月領35K男超綠！老婆勾搭「年薪百萬高帥男」…床上裸拍曖昧好朋友

女董座查帳務不實發現會計偷生女　白手起家夫竟是聯絡人　

夫婦開車輾斷2歲女童腿！竟裝傻問家屬「怎麼跌成這樣？」

感情因素兩派人馬帶刀高捷站談判　男疑身中多刀再遭「挑斷腳筋」倒地

欠債要付孩子學費！他搶玉山銀行50萬　騎車趕去郵局匯款

超凶比特犬狂追猛吠踼鐵板　驚恐男直接拿獵槍開轟「牠癱了」

中山高傳女子墜落！8秒驚悚影片曝光　駕駛大驚「有人跳下來」

疑債務糾紛遭圍毆男吞不明粉末　「要出人命了」被丟包醫院救不回

快訊／國1驚傳女子墜落！ 駕駛一看嚇壞　急打方向盤閃避

連選3家婚仲都吃虧　原來頭家都是同一人

小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！　 帳棚內畫面曝光...網一看：臉紅了

大奶一放...靠桌子得到救贖！　Joeman一日42G巨乳體驗

怕寶寶第一次搭飛機哭鬧太吵 暖媽先送「200份小禮物」道歉

女兒路邊停車卡關醉父接手幫停 秒撞垃圾桶...網：三寶會遺傳？

女工人站在推土機前遭鏟起　視線死角丟進「砂土粉碎機」

士林7旬貴婦遭虐殺爆頭陳屍家中　女兒弒母落網：神秘力量叫我做

別人東西被偷會提醒or離開？ 一日扒手體驗實測社會正義感

萌娃打噴嚏「威力驚人」　幼貓嚇歪秒彈飛翻滾退場

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

黃子佼CUE「會的中文全講一遍」　綾瀨遙連飆一大串全聽傻

月領35K男超綠！老婆勾搭「年薪百萬高帥男」…床上裸拍曖昧好朋友

女董座查帳務不實發現會計偷生女　白手起家夫竟是聯絡人　

夫婦開車輾斷2歲女童腿！竟裝傻問家屬「怎麼跌成這樣？」

感情因素兩派人馬帶刀高捷站談判　男疑身中多刀再遭「挑斷腳筋」倒地

欠債要付孩子學費！他搶玉山銀行50萬　騎車趕去郵局匯款

超凶比特犬狂追猛吠踼鐵板　驚恐男直接拿獵槍開轟「牠癱了」

中山高傳女子墜落！8秒驚悚影片曝光　駕駛大驚「有人跳下來」

疑債務糾紛遭圍毆男吞不明粉末　「要出人命了」被丟包醫院救不回

快訊／國1驚傳女子墜落！ 駕駛一看嚇壞　急打方向盤閃避

連選3家婚仲都吃虧　原來頭家都是同一人

快訊／同婚專法民進黨團今擬逕付二讀　反同團體立院集結抗議

張育成熱身賽對教士被三振　朱立人獲保送

川普以為自己打贏貿易戰　但美國其實算是輸了

TVBS民調／台南立委補選　謝龍介38%勝郭國文26%

打造金裕貞白皙韓妞肌　上妝前先用素顏霜打底

GDP年增6到6.5%　李克強報告拍板陸2019年經濟成長目標

遊二十五淑女墓...他一句話「厄運纏14年」！女友流產出車禍

陳偉殷熱身賽主場先發還是被打爆　對國民2局丟4分

Galaxy S10 Plus拆解物料成本達420美元　螢幕登最貴零組件

好天氣剩今天「全台高溫26℃↑」　周三起連下8天雨、低溫探12度

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

社會熱門新聞

欠債付孩子學費！他搶銀行後直奔..

感情因素仇家談判　男子腳筋疑被..

比特犬太凶　男拿獵槍打癱牠

中山高傳女子墜落　8秒影片曝光

夫婦輾過2歲女童！竟裝傻問：怎..

遶境隊伍留滿地垃圾　消防員嘆最..

即／國1驚傳女子墜落！駕駛嚇壞..

廚餘桶棄嬰DNA出爐　與新加坡..

26歲警疑主動脈剝離　猝死值班..

會計偷生女　白手起家夫是聯絡人

警臨檢酒店！爆乳妹旁邊補妝…顧..

台東婦4次酒駕遭判刑　第5次害..

35K男超綠　老婆勾年薪百萬高..

告「新店戰神」更囂張　男撞3車..

更多熱門

相關新聞

33歲小資剪輯師　靠朋友多賺薪水

網路部落客、網路紅人「寶可孟」在現實生活中，是一名媒體剪輯師，一個月的收入也只有3萬~4萬元左右，一年的收入甚至是未達50萬元，不過透過研究理財優惠、推介好友加入銀行開戶，以及自己研究理財，一年可以多賺15多萬元，等於讓他一年多賺了4~5個月的薪水。

靠朋友賺錢　4銀行優惠方式大比拚

尪活36年驚覺「衛生棉≠護墊」

3年好感情！柴柴常去麻吉家拜訪

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

Momo日籍創作者愧疚自毀作品：它已經死了！

她有3傷腎症狀　醫生：鐵定洗腎

溺水8分鐘成植物人！台中12歲童苦撐9個月亡

榴槤大亨為女兒徵婚　送千萬台幣

拉拉被咬破肚　有晶片卻回不了家

漢來海港3月起當日壽星平日享6折

哈日族手刀快衝！日圓貶破0.28　換5萬台幣可多吃8碗拉麵或去1趟迪士尼

傍晚變天！「全台連下5天雨」探12度

欠債付孩子學費！他搶銀行後直奔郵局匯款

樂桃飛沖繩只要777元！5日手刀開搶

情侶「房租沒繳」突消失！房東開門嚇傻

三花浪口鼻被削掉「上顎全沒了」

秦良丰要出院了！醫師見9個月進步

11歲童吞藥亡　狂唸：會聽從主人

潘瑋柏潮牌名被批「低俗」　法院：商標無效

更多

最夯影音

更多

小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！　 帳棚內畫面曝光...網一看：臉紅了

大奶一放...靠桌子得到救贖！　Joeman一日42G巨乳體驗

怕寶寶第一次搭飛機哭鬧太吵 暖媽先送「200份小禮物」道歉

女兒路邊停車卡關醉父接手幫停 秒撞垃圾桶...網：三寶會遺傳？

女工人站在推土機前遭鏟起　視線死角丟進「砂土粉碎機」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面