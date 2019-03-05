月領35K男超綠！老婆勾搭「年薪百萬高帥男」…床上裸拍曖昧好朋友

▲老婆竟然在外面有好朋友。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

社會中心／綜合報導

在電影公司工作、月領3萬5000元的劉姓男子與中國籍周姓女子在2015年結婚，婚後卻發現周女竟然外遇高富帥、年薪百萬的陸姓保險業務「小王」，還見到數張兩人裸體共枕的自拍照，甚至有對話「再做炮友不會尷尬？」等曖昧內容，他對此怒告妨害家庭並要求賠償100萬元，台北地院判陸男應賠30萬元。

根據判決書內容，與周女結婚的劉男發現，老婆在臉書與LINE上和陸男聯繫，兩人對話內容包括「再做炮友不會尷尬？」「可是跟我見面你不尷尬？」「我有什麼好尷尬」「因為妳結婚沒告訴我嘛？」等曖昧訊息，還有數張兩人共睡一床、裸體自拍的照片，於是憤而提出離婚的訴訟。

去年7月，台北地院判准離婚後，劉男再另對周女、陸男依妨害家庭提告，並同時針對陸男提出民事告訴，配偶權遭侵害求償100萬元精神撫慰金。然而，刑事方面，台北地檢署認為，僅有曖昧訊息和裸體自拍的照片還無法證明周女、陸男兩人通姦，因此處分不起訴。

陸男當庭表示，兩人只是在網路上認識，中間沒有交往，僅見過3、5次面，包括去公園、吃小火鍋、幫周女搬家等，這段期間，周女沒有透露自己已婚，但搬家時有抱怨男友「包子」都不關心她。至於親密照片，陸男解釋，LINE對話照片的確是他本人，但會拍那些照片是因為測試周女的男友會不會關心她，因此配合讓男友吃醋，重新獲得關愛。

法官認為，周女、陸男兩人的對話明顯煽情，也超過一般朋友的界線，甚至有裸露上身共睡一床的合照，即便兩人稱沒有男女交往，但論常理，怎麼可能隨意裸身並躺臥女性友人的床上，何況陸男辯稱故意拍攝照片給周女男友吃醋，也不符合常情。因此認定陸男侵害劉男配偶權，考量經濟條件，判決陸男應賠償30萬元，可上訴。