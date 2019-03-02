全台首間CNN夥伴大學！ 　世新學生有望到總部實習、取得最新素材

▲世新大學成為CNN在台灣第一所夥伴大學。（圖／世新大學提供）

記者崔至雲／台北報導

世新大學與美國有線電視新聞CNN的國際商務部在今年3月1日起建立夥伴關係，首先成為CNN在台灣的第一所夥伴大學。世新大學副校長游梓翔表示，今年年初CNN就與世新洽談，很榮幸成為在台的第一個大學夥伴，未來師生能把CNN素材作為新聞製作的大型資料庫，掌握到全球最新的新聞資訊。

CNN 被台灣許多政治人物與企業領袖視為最值得信賴的國際新聞來源。游梓翔指出，對師生最大的幫助就是，他們可以在研究與教學上使用CNN每分每秒所產出的最新新聞素材，以進一步豐富他們的學習和教學發展；更有望未來有機會到亞特蘭大實習，了解第一手新聞製播的方式；另外，目前也在與CNN研商進一步的合作方式，未來可辦一些座談會等訓練營，讓學生更能瞭解新聞傳播的方式。

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▲游梓翔表示，未來師生能把CNN素材作為新聞製作的大型資料庫，掌握到全球最新資訊。（圖／記者黃彥傑攝）

世新的前身是世界新聞傳播學院。游梓翔表示，世新將秉持「擁抱世界」的創校核心理念，致力於培養新聞、傳播與新媒體產業從業人員的全球視野，與CNN建立夥伴關係是世新大學追求卓越新聞傳播教育多項關鍵舉措中的重要一步。

