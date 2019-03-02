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開創歷史傳承傳統　宜陽軍艦首任女艦長交接布達

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海軍宜陽軍艦首任女艦長交接布達 開創歷史傳承傳統

軍聞社／記者陳軍均報導

海軍168艦隊艦隊長張少將日前主持宜陽軍艦原、新任艦長交接布達典禮，會中張艦隊長宣達布達任職命令，並主持印信交接及新任艦長宣誓儀式。新任艦長黃上校1日正式接任第13任艦長，並成為濟陽級艦首位女艦長，她將以其專業與豐富經歷，帶領所屬官兵傳承榮耀，戮力戰備訓練。

新任艦長黃上校在學經歷完整，歷練過通信官、戰情官、作戰長、副艦長等重要職務，艦隊長張少將更並期勉全體官兵在黃艦長領導下，能繼續秉持優良傳統，在戰備訓練上全力以赴，並遵守各項軍紀營規要求，為宜陽軍艦再創光榮艦史。

海軍宜陽軍艦首任女艦長交接布達 開創歷史傳承傳統

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