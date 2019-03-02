開創歷史傳承傳統　宜陽軍艦首任女艦長交接布達

大陸國家主席習近平1月提出「祖國必須統一，也必然統一」、「不承諾放棄使用武力」的論點，這一席話可讓PTT炸鍋討論「大陸攻打來怎辦？」一名網友就列出4點分析說，美國會在一島鏈部屬防禦力量，新疆、西藏地方會反抗，「老共就會滅亡。」對此，台灣國際戰略學會理事長王崑義受訪時則透露，中國已不是10幾年前的中國了，「哪需要攻打？一招「『經濟封鎖』就能把台灣壓得死死的，更別說滅亡。」