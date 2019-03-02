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1支棉花棒解決頭臭？懶人救星頭皮護理神器Dr.FORHAIR登台

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▲▼ 靠1支棉花棒解決頭臭？懶人救星頭皮護理神器Dr.FORHAIR登台（圖／bella儂儂提供）

頭皮，頭出油散發出的味道，太可怕了！對於女孩來說，天天洗頭有點困難，可能因為造型染燙，或是氣候因素，導致無法天天洗頭。韓妞們原來都靠這些頭皮護理神器來解決！Dr. FORHAIR推出的清潔棉花棒，滾珠瓶、精華液，都可以改善解決頭皮問題，根本是懶人救星阿！

好喜歡頭髮霧霧的質感，蓬鬆的瀏海，搭配微捲的髮絲，散發女神氣息。不過美美的你，是不是到了下午，瀏海開始合體變成海苔，就連原本的香香，都變成油耗味，瞬間讓開出的桃花一朵一朵枯萎。

韓妞們最愛的頭皮清潔神器就是Dr. FORHAIR的頭皮清潔棉花棒，上面有抗菌除臭成分，可以有效的清潔頭皮，改善頭臭。在韓國的月子中心，更常被孕婦媽媽拿來清潔頭皮。

▲▼ 靠1支棉花棒解決頭臭？懶人救星頭皮護理神器Dr.FORHAIR登台（圖／bella儂儂提供）

雖然台灣大家的清潔習慣不錯，有的人甚至一天會洗到兩次頭，沒有頭皮頭臭的問題，卻有落髮、頭皮長痘痘的困擾，Dr. FORHAIR頭皮養護專家也推出，解決頭皮困擾的產品，像是茶樹紓緩滾珠、強根頭皮精華液，在韓國可是常常出線缺貨的狀態。

▲▼ 靠1支棉花棒解決頭臭？懶人救星頭皮護理神器Dr.FORHAIR登台（圖／bella儂儂提供）

韓妞愛用的這些頭皮護理神器來自韓國Dr.FORHAIR，已頭皮SPA出身，因為產品在韓國受到大家歡迎，而進一步和消費者見面。

▲▼ 靠1支棉花棒解決頭臭？懶人救星頭皮護理神器Dr.FORHAIR登台（圖／bella儂儂提供）

全系列產品將於一月底起，陸續於全台各大電商（Yahoo、PCHome、MOMO、博客來等）與實體通路（屈臣氏）、品牌概念店與各大藥局通路全面上架。

▲▼ 靠1支棉花棒解決頭臭？懶人救星頭皮護理神器Dr.FORHAIR登台（圖／bella儂儂提供）

Dr.FORHAIR的明星產品就連大咖明星也愛用！頭皮護理豐盈洗髮精、海鹽頭皮去角質凝露，還有清潔棉花棒，都是2pm 黃燦盛、崔振赫歐巴們，和FX的Luna，私下愛用的。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】  
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關鍵字：頭臭,頭皮問題,懶人救星,頭皮護理,保養

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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