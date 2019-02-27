搶3百億直播財　吳蕚洋、台灣阿童當館長師弟

圖文／鏡週刊



網路直播方興未艾！市場估計台灣1年的直播商機上看300億元，不少直播主也因此名利雙收。

繼知名網紅「館長」去年以500萬元簽約金加入浪Live直播集團之後，今年1月，前台北市議員童仲彥也加入同一集團，2月中，以推廣蜂蜜檸檬爆紅的台北市長參選人吳蕚洋，同樣成了該集團的直播主，3人變成同門師兄弟。

童仲彥說，他跟吳蕚洋一樣都在「傳教」，吳傳的是養生，他傳的是「性產業合法化」。童告訴本刊：「我的女友紅豆小我17歲，但我的內心也像小屁孩、喜歡玩創意，紅豆常說我根本不適合從政，應該去當搞笑藝人，現在我轉型成為網紅，從網路上看到真實的民意，覺得這才是做自己，比當議員快樂得多。」

童仲彥透露，當初是因情趣用品廠商引薦，才與浪Live搭上線。浪Live策略顧問林堯詮則表示，童的爭議性高，雖然浪Live接受各行各業的素人直播主，但也堅守「綠色直播」理念，因此與童達成共識，直播內容不得涉及腥羶色、抽菸、喝酒…等違規行為，目前為止童都很配合。

另外，林堯詮透露，會與吳蕚洋合作，是因吳的想法及思考方式非常特別，且多才多藝，因此主動與吳接觸，當面洽談後，認為吳和這個時代的年輕人互相交流，會有不一樣的火花，所以才決定與他簽約。

至於台灣第一網紅館長，則是在去年2月份與浪Live簽約，簽約金高達500萬元，館長當時在簽約記者會中表示，簽約金將全數捐為公益使用，預計將捐給花蓮縣社會救助專戶，協助花蓮災區的救助與重建，館長也強調，期待透過網路直播發揮個人正向影響力，為台灣電競產業盡一份心力。



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