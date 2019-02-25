動過大小手術！中興高中唇顎裂生「四科55分」盼上法律系

▲ 張益嘉和導師廖堂智（左）、校長張瑞杰的合照。（圖／取自中興高中）

生活中心／綜合報導

不受雄中雄女聯手「拒公開放榜」影響，南投國立中興大學仍決定發布榜單，共有8名學生達55級分以上。其中全校第3名、四科55級分的張益嘉，儘管天生唇顎裂及耳膜破裂，歷經無數大小手術，但他決定打破先天上的逆境，努力成為可以幫助社會弱勢的法律人。

父親在務農時摔傷而無法工作，全家只靠中國籍母親微薄的收入過活，家境清寒的張益嘉明白「唯有努力才能帶來改變」。不過，天生條件不如人，讓他在學習過程中感到自卑，幸運的是，後來受到師長們的引導和閱讀，才讓張益嘉的內心逐漸成長、蛻變。由於本次考到55分的好成績，他的目標直指法律系，希望將來能為台灣少數、弱勢族群提供法律上的協助。

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除此之外，中興高中榜首、在校成績1％的林辰安，本次考出全校最高57級分，目標是熱門的交大電機系，平時喜歡閱讀牛頓、自然人等書籍外，也會積極參加各大學舉辦的營隊和活動，還曾代表學校參加物理科中區學科能力競賽，獲得物理科第6名，甚至還進入全國賽。至於同為校排1％的陳毓勝，堅持「唯有好的精神才有好的思緒」，在校期間參與學校學科能力競賽時，在物理及數學科皆獲得第一名。

本次中興高中四科達55級分以上的共有8名，可望錄取明星大學；達50級分的有45名，可能錄取中字輩學校。此外，本次中興高中國文達頂標107人、英文達頂標24人、數學達頂標23人、自然達頂標29人、社會達頂標86人。單科拿下15滿級分有27人，分別為國文5人、英文5人、數學 7 人、 自然 3 人、社會 7 人。

▼ 本次中興高中四科達55級分以上的共有8名，達50級分的有45名。