迪士尼公主原始草圖服裝設定　反派艾莎頂大冰柱頭飾、全身動物皮草

文／妮妮小宅女

之前寫過迪士尼公主系列的製作背景和秘辛，也知道要製作一部動畫長片需要花多少時間和修改才有我們現在看到的最後成果。

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從很多人物初期的草圖，都可以發現不管在造型還是元素都可能和最後差很多，西班牙藝術家Carlos García Romo就將幾個公主角色的早期草圖重新詮釋，如果是按照草圖的設計，我們看到的公主就不太一樣了。

白雪公主是來自德國的公主，可以看到初期草圖她沒有立領斗篷，而是有著長長的頭紗。

如果照著當時的服裝設計，我們看到的白雪公主可能會是這樣。雖然也不難看，但總覺得這樣在森林裡似乎不太方便，感覺頭紗就會常常被勾到或是有點太過浪漫。

睡美人奧羅拉，堪稱台詞最少的女主角，初期服裝設計看起來比較繁瑣、沉重。

果然畫到奧羅拉身上後，看起來真的有點沉重，而且看起來…有點熱？

仙杜瑞拉這套衣服像是把所有元素都加上去，（這真的是原本要長這樣嗎！）超複雜。

果然看起來很像把所有名牌都往自己身上穿的感覺一樣，有點沒質感。

貝兒的禮服看起來還有一點點符合時代，只不過藍色的配色真的遜色很多。

蒂安娜這套不得不說我覺得蠻好看的，裙襬那裏很像花苞也有點像荷葉，有種和大自然融入的感覺。

艾莎這個我要解釋一下，因為原版的《冰雪皇后》艾莎這個角色是個反派，所以迪士尼在一開始要改編這個故事時苦惱了很久劇本方向，也在一開始畫人物概念圖時把反派的艾莎形象畫了出來。

這也是為什麼圖中的艾莎看起來很邪惡，把那個服裝套在現在的艾莎身上，看起來也讓人覺得氣場強大。

其實上面有些圖不太像迪士尼當初的草圖，但的確都是當時那些公主的插畫和造型形象圖，要製作出經典永流傳的動畫，除了劇情之外，主角的形象設定和服裝配置真的很重要啊！

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