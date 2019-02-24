全新賓士車來了！她興奮開10分鐘「車體秒裂3cm」　網心疼：先練車技啦

▲拿到賓士新車超興奮！開回家10分鐘竟然撞凹了。（圖／翻攝自珠海交警微博，下同）

大陸中心／綜合報導

怎麼這麼不小心！廣東珠海一名剛拿到駕照的女子20日下午訂的賓士新車已經到貨了，她超興奮到店取車，將賓士開回家，10分鐘就到目的地。當她在住家停車場找停車位時，沒想到倒車時竟然撞到停車場的柱子，新車當場碎裂凹陷，金屬板裂開了近3公分，維修費用就至少要人民幣2萬元（約新台幣9萬1000元），讓許多網友看了抱頭：「要先好好練車技啦。」

根據珠海交警提供的資訊，剛拿到駕照一個多月的孫姓女子超開心，訂到的賓士車終於到貨了，不到10分鐘就把車開回家，在停車場找了一圈後終於找到自己的車位。沒想到倒車時，心急的她一腳油門踩下去，右車尾突然出現「砰一聲」巨大聲響，撞上了停車場的柱子。

仔細一看，賓士新車右後方凹陷，金屬板也裂開了近3公分，排氣管變形、上方還裂開2個洞，而車左前方的柱子上有數條刮痕，地上也全是白灰。

根據調查，孫女駕照才拿1個多月，牽賓士新車前也沒有駕車經驗，根本也只開過一次車；在她經驗不足下，事故原因被判定為「未確保安全倒車」，因此孫女必須負擔起事故全部責任。保險公司初步估計，車損至少要人民幣2萬元（約新台幣9萬1000元）。

文章曝光後，大陸網友們紛紛蓋樓留言：「好心疼奔馳」、「交警這型號錯了吧？c260，不是E26，也沒聽過E26」、「新車都要有這一遭」、「要好好練車技」、「柱子好痛」、「怎麼又是女司機」、「拿了駕照不代表會開車」、「不要大意啊」、「我的天啊」、「有錢真好」。