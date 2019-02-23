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光天化日偷鱸鰻　「以為神不知鬼不覺」巧遇巡邏警遭逮

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▲兩竊嫌光天化日偷鱸鰻遭警方逮捕。（圖／記者楊均典翻攝）

▲兩竊嫌光天化日偷鱸鰻遭警方逮捕。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

台東縣大武分局太麻里分駐所警員蘇柏魁、張亦菁日前執行巡邏勤務時，在台9線409公里松子澗路段發現2名男子，穿著雨鞋、手拿漁網、水桶等工具，正沿著山壁步行而下，形跡可疑。警方盤查後，發現2名男子手持水桶內裝有4條鱸鰻，經偵訊後2人坦承犯行，以涉嫌竊盜罪移送台東地檢署偵辦。

警方指出，早在1年前，就曾查獲私人魚池內養殖的鱸鰻遭人竊移送法辦的案件。員警中蘇柏魁也參與偵辦，所以一眼就發現該2男進出該地區並手提鱸鰻涉嫌重大，故立即聯絡線上警力到場支援，將該2男帶回所內查證。

偵訊時2男對於竊案矢口否認，並對警方供稱，雨鞋跟電魚工具是在魚池旁撿到的，但對於水桶裡的鰻魚來源卻交代不清。

警方聯繫養殖戶吳先生到場後，指認該4條鰻魚為其魚池內所養殖。嫌犯見難逃法網，始向警方坦承犯行。警方依竊盜現行犯逮捕偵訊後，移送台東地檢署偵辦。

地主吳先生表示，魚池旁邊就是山神土地公廟，以前還會有香客來參拜順便餵魚，但自從去年底台九線409K截彎取直工程完工後，該路段人煙罕至，幾乎沒有民眾進入了，所以才會有不法之徒進入行竊。

▲兩竊嫌光天化日偷鱸鰻遭警方逮捕。（圖／記者楊均典翻攝）

▲兩竊嫌光天化日偷鱸鰻遭警方逮捕。（圖／記者楊均典翻攝）

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