《女兒愛擦地》驚悚短篇小說

文／Mr.錯別字

.

兩歲的女兒最近喜歡拿著抹布擦地板，我很開心，但也覺得奇怪…

▲地板明明很乾淨，女兒卻說「這裡有塊黑黑的。」(圖／作者提供)

.

起初我教她拿抹布擦桌上打翻的水，一隻小手抓著抹布來回擦，水一下子就被吸得一乾二淨，這讓她張亮了兩顆大眼睛，咯咯咯笑不停，從那時候開始，她總拿著一塊粉紅色的小抹布，在家裡跑來跑去。

.

一但發現有髒的地方，就會馬上去擦，擦乾淨再帶我去看成果，看她玩這麼開心我也開心，幫媽媽分擔家務事怎麼會不開心。

.

不過有些頑固的污漬跟女兒的脾氣一樣扭，一旦對上了，不擦乾淨女兒不離開，所以這幾天我就發現，她老是待在我們家和室，蹲著拿抹布一直擦木頭地板，我走過去一看

.

「寶貝，地板很乾淨了，不用在擦啦。」

「黑黑的…這裡有塊黑黑的。」

.

我低頭，淺咖啡色的木紋痕上乾淨的發亮，根本沒有黑黑的，不過女兒堅持有我也說不過，反正蹲在那擦地也沒多危險，就放她在那邊擦。

.

直到有天我老公打球回來，衣服沒換就先開冰箱找喝的，偏偏他是那種很容易爆汗的人，汗水順著球衣的毛細一路延伸滴了下來，女兒看到就說

.

「爸爸流汗，地板就會變黑黑的。」我正納悶想問女兒為什麼，她接著說「哥哥也是一直流汗，滴到地板才黑黑的。」

.

小手往上一指，空蕩蕩的梁柱什麼都沒有，卻有她口中的哥哥！我跟老公久久說不出話來…

.

後來得知，好幾年前這裡住了一位男大生，感情因素讓他把自己吊了起來，被發現時滴下的屍水，已經滲進木頭的毛細中，成了黑色的「屍水漬」，位置就是女兒蹲著擦地板的地方。

.

雖然事後房東說，已經把整個地板挖掉翻新，但有些東西大人看不見，小孩看得到。

.

.

.

《完》