欠勞健保費部份校舍被查封　醒吾高中：大家請放心

▲法務部行政執行署新北分署查封醒吾高中部分大樓設施 。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者崔至雲／台北報導

醒吾高級中學因積欠員工勞健保費達376萬多元，遭查封校內行政大樓以及部分教室。新北市教育局也因此呼籲醒吾務必儘速繳清所有欠款。而新北市教育人員產業工會新北教產也要求醒吾董事應會正面面對，不能罔顧教師及學生權益。對此，醒吾高中21日在「醒吾高中活動推廣專頁」臉書上對家長、學生喊話，「請家長放心」。

醒吾高中表示，針對媒體報導學校的種種事件並非屬實，其他事件校方也已逐一處理，請家長放心。

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醒吾高中也說明，事件源於105學年度第二學期學費補助款（二千餘萬）因前任董事債務官司而被扣押，導致教職員薪資無法順利發放事件，連帶影響支付教職員勞健保費用，行政執行單位因為本校積欠這三百多萬勞健保費用而到本校象徵性的貼上「封條」做為行政命令的執行動作，目的是希望本校儘速繳清欠費，但是絕對沒有到教室或是禮堂貼上封條等情事，目前學校所有的教學以及行政作業一切正常進行。

▲醒吾高中指出，目前學校所有的教學以及行政作業一切正常進行，請家長放心。（圖／記者劉昌松翻攝）

醒吾高中指出，現任董事會一直以來都為著前任董事的債權債務官司及被扣押的補助款而奔走忙碌，希望能夠給予師生一個穩定、放心的學習及工作環境，我們也希望能得到主管機關的認同及協助，但在司法還本校一個公道之前，各項媒體報導頻傳造成各位的擔心和困擾，再次深表抱歉。

最後，醒吾高中也重申，校務經營並非如外界媒體所言「查封」「變賣」「停招」等如此嚴重情形，這種危言聳聽的報導令校方不堪其擾，目前這些事件完全沒有影響我們學生的受教權及教師權益，希望各位能夠了解，「請大家繼續支持醒吾，我們會持續努力讓醒吾昂首闊步的再站起來」。