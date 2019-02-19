蘇嘉全戶頭多出兩筆鉅款？內政部：是國慶籌備專戶

▲立法院長蘇嘉全。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

監察院廉政專刊第127期及第140期刊載立法院長蘇嘉全有兩筆3000萬元以上的個人存款，也引起討論。內政部表示，相關存款及帳戶為國慶籌備委員會的專款帳戶，非蘇嘉全個人所有。

內政部解釋，監察院廉政專刊第127期刊載之第22筆台銀支票存款金額3644萬9298元及第140期刊載第24筆台銀群賢分行支票存款3354萬4900元，均為內政部每年度補助國慶籌備委員會專款專戶，並非蘇嘉全個人帳戶所有。

內政部提到，兩個帳戶分別為存放民國106年及107年的國慶籌備經費而設，由於國慶籌備委員會不具法人資格，亦沒有統一編號，而台銀進行開戶作業時，會依銀行規定將國慶籌備委員會並列當年度慶籌會負責人的名義開戶，但帳戶內公款仍為專款專用。同時也參照內政部機關專戶設置負責人、會計及出納印鑑章，各項支出均須由內政部民政司司長、會計處審核科長、總務司出納科長具名領款。

內政部指出，蘇嘉全因擔任立法院長，依慣例擔任106年、107年國慶籌備委員會主任委員，台銀開設立帳戶並列戶名時，需要提供資料卻誤將此帳戶列入，未能清楚敘明，造成廉政專刊錯列，令人遺憾。蘇嘉全院長辦公室已於18日向監察院提出更正。