屏東枋山警撿到皮包打電話連絡　失主「以為詐騙」打3天才接

▲屏東縣枋寮警分局枋山派出所員警連絡3天，才連絡上陳姓失主將皮包領回。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋寮警分局枋山派出員警，執勤時撿獲一只皮包，多次連絡失去，手機均沒有回應，經3天鍥而不捨地一再連繫，對方終於接電話，順利通知他領回皮包，員警鍥而不捨服務精神，讓他很感動。

枋寮分局枋山分駐所所長李天寶、警員陳俊良在春節連假期間執勤時，在枋山鄉一處超商內發現民眾遺失一只皮夾，發現皮包內內有數千元現金及多張金融卡、提款卡、禮卷及個人證件。

立即依相關資料查得陳姓失主的聯絡電話，員警本以為應該可以很快順利通知他前來領取，不料，手機一直無人接聽，員警很納悶，認為失主遺失皮包，內心一定很著急，就繼續撥打電話，經過3天的努力，終於聯繫上陳姓失主。

一問之下才知道，由於現在詐騙電話很多，失主看到是陌生電話都不願接聽。失表說，當時過年與家人出遊，行經枋山鄉超商休息，不小心粗心而遺失皮夾，好在遇到熱心、正直的警察，才可以順利的找回，對警察主動服務熱誠相當感謝。



枋寮分局長蔡進明表示，枋山所員警耐心聯繫失主的態度及熱心服務的精神，深獲失主肯定及讚許，值得同仁學習，展現「人民保母」的溫馨助人正面形象。